Los Concellos arousanos inician los preparativos para la Navidad

Todavía no ha acabado el verano, pero los Concellos ya están contratando decoraciones y actividades para Navidad. Es el caso de Vilagarcía, que está proyectando algunas de sus tradiciones, como la Aldea de Nadal, y O Grove, que ha licitado el alumbrado por 45.000 euros y con la previsión de encenderlo el 20 de noviembre, dos semanas antes con respecto al año pasado.

En el caso de la ciudad arousana, fue en una xunta de goberno local de agosto cuando se aprobó el gasto propuesto por la Concellería de Promoción Económica para contratar el suministro de madera y de guata por 3.600 y 657 euros, respectivamente, para las actividades de dinamización del comercio local durante estas fechas.

Y es que su propósito es reeditar la Aldea de Nadal y los jardines efímeros y el decorado de las calles comerciales. Como en anteriores ediciones, la temática de la campaña será la del libro «Cuento de Navidad» de Charles Dickens y el Londres de la época victoriana.

En el caso del Ayuntamiento meco. En esta ocasión se ha adelantado bastante. En la Navidad anterior licitó el suministro e instalación del alumbrado a principios de noviembre y lo encendió el 6 de diciembre. Así, fue el pasado día 9 cuando publicó la licitación del contrato por la misma cantidad que viene destinando a esta cuestión: 45.000 euros.

Según los pliegos, esta decoración debe estar en funcionamiento entre el 20 de noviembre y el 8 de enero. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tienen hasta el próximo miércoles.

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Los elementos serán de tecnología led y en el mismo número y ubicaciones de estos años. Es decir: 63 arcos colgantes; la misma cifra de motivos para farolas; siete conos de micro bombillas con unas medidas de doce metros de altura; 240 metros de techos luminosos para Castelao; otros 120 de lo mismo a repartir en diferentes viales; la iluminación de la fachada de la casa de cultura con una de tipo «icicle», que simula carámbanos de hielo, y cinco bolas; el decorado de todo el entorno de la Casa do Concello; decoración en el Mercado de Abastos y el centro social de San Vicente, el local de reuniones y el de mayores; 900 metros de tiras para el puente y material para la Cabalgata de Reyes de Papá Noel.