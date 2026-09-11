Cambados aprueba los festivos con acusaciones de «cacicada» de PP y Pode

Finalmente, los festivos locales de Cambados para 2027 serán el martes de Entroido y el Carmen (9 de febrero y 16 de julio). A pesar de que la propuesta del gobierno incluyó la preferencia del PP, este y el otro opositor votaron en contra y ambos calificaron de «cacicada» la convocatoria urgente del pleno in extremis y en horario laboral. De hecho, su fuerza mayoritaria quedó reducida a tres concejales debido a la hora de la cita, dejando vía libre a PSOE, Somos y BNG para aprobarlos.

Los argumentos esgrimidos por el alcalde, Samuel Lago, de que la legislación protege a los trabajadores elegidos como representantes públicos no convencieron a la oposición. La portavoz popular, Sabela Fole, pidió «ser realistas» sobre las relaciones laborales y al término de la sesión explicó que «con menos de 24 horas de antelación y sin previo aviso» resultaba imposible que sus compañeros de filas pudieran asistir.

De hecho, este cruce de reproches centró el debate y relegó a un segundo plano días de polémica por la elección de los festivos. «Hay una mala fe manifiesta. El jueves a las nueve de la mañana hablé con el alcalde y solo me dijo que, finalmente, el pleno se convocaba para el viernes. Le pedí que nos avisara para que mis compañeros se organizaran, pero en ningún momento advirtió un cambio del horario habitual de tarde. La sorpresa llegó a las dos de la tarde, cuando nos avisaron de que sería a una del mediodía», se quejó la edila.

«Cuidado no aprueben otras cosas así»

Aunque se mostró «contenta» con que finalmente se aprobaran, ve una estrategia del tripartito, un «juego de trileros y una cacicada de proporciones bíblicas», que le preocupa de cara al futuro, al haberse quedado en minoría y «no hablarse con su exsocio». Teme que «vuelvan a usar este subterfugio para saltarse la representatividad democrática cuando quieran aprobar algo. Cuidado no nos metan un sablazo fiscal como una subida del IBI», advirtió.

El edil de Pode también ve una «cacicada de récord guinnes en Cambados», pues considera una «falta especialmente grave que se obstaculice la asistencia de unos concejales electos. El PSOE queda retratado». Además, José Ramón Abal Varela afeó a sus exsocios que no lo intentaran con él: «No hicieron su labor de negociar; nadie contactó conmigo. Es una irresponsabilidad e incompetencia del alcalde».

Por su parte, el regidor socialista defendió el proceder en todo este asunto y tildó de «un ejercicio de responsabilidad y flexibilidad» los intentos previos al pleno de alcanzar un acuerdo, al haber ofrecido a los populares elegir una de las fechas.

Es más, su Ejecutivo ve sus negativas como una estrategia política para desgastar a la coalición en minoría: «Cometes un error de estrategia, en lugar de venderlo como una victoria, entraste en esta dinámica destructiva y negativa. Quien pretendía imponer los dos festivos eras tú», replicó su socio de Somos, Tino Cordal, quien volvió a defender la elección del Entroido, el motivo de tanto desencuentro.

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A este respecto, Fole matizó su papel en la Corporación: «Esto es una cuestión de mayorías. Tendrían que haber acudido a quién los puso en la Alcaldía porque para nosotros, el Entroido, contra el que no tenemos nada en contra, ya fue una línea roja el año pasado», declaró, aclarando que nunca apoyó el martes carnavalesco y que el vídeo del pleno exhibido por Lago era una «apreciación» de que tenía más sentido que el lunes que proponían en agosto. Quienes seguían el pleno en streaming se quedaron a medias, pues la retransmisión se cortó en su turno.