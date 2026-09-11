El autoempleo inmigrante ya representa el 14 por ciento de los trabajadores autónomos en O Salnés

La comarca de O Salnés consolida el crecimiento del trabajo autónomo, con una aportación cada vez más relevante de la población extranjera. Así lo destaca UPTA-Agtamar a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social, que sitúan en 9.163 el número de trabajadores por cuenta propia registrados en julio de 2026, frente a los 8.758 de diciembre del pasado año. El balance supone la incorporación de 405 nuevos autónomos en apenas siete meses, lo que representa un incremento del 4,6 %.

Dentro de esta evolución, la organización concede especial importancia al denominado autoempleo inmigrante, que ya representa aproximadamente el 14 % del colectivo autónomo de la comarca, con unas 1.283 personas. En otras palabras, prácticamente uno de cada siete autónomos de O Salnés es extranjero.

Según el sindicato UPTA, estos trabajadores están teniendo un papel destacado en la expansión de la actividad económica, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios, contribuyendo tanto a la apertura de nuevos negocios como al mantenimiento de actividades ya consolidadas.

Vilagarcía, principal núcleo de autónomos

Por municipios, Vilagarcía de Arousa mantiene su posición como principal núcleo de trabajo autónomo de O Salnés. La ciudad pasó de 2.364 autónomos en diciembre de 2025 a 2.418 en julio de 2026, lo que supone 54 trabajadores por cuenta propia más.

De este modo, Vilagarcía concentra ya más del 26 % de todos los autónomos de la comarca. UPTA-Agtamar subraya además la importancia de esta evolución por el carácter más diversificado de la economía vilagarciana y por contar con una actividad menos condicionada por la estacionalidad turística.

Sanxenxo y O Grove

El mayor crecimiento en términos absolutos corresponde, sin embargo, a Sanxenxo, que pasó de 1.700 a 1.862 autónomos, con 162 altas netas. La organización advierte de que estos datos deben interpretarse teniendo en cuenta el fuerte componente estacional de la actividad económica del municipio durante los meses de verano.

También aumentó el número de autónomos en O Grove, con 69 más; Cambados, con 45; A Illa de Arousa, con 33; Vilanova de Arousa, con 23; Meaño, con 17, y Meis, con ocho. La única localidad de la comarca que presenta un descenso es Ribadumia, con seis autónomos menos.

La recolección en viñedos de la Denominación de Origen Rías Baixas. / M. Méndez

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, considera que las cifras reflejan tanto una realidad económica como social que, a su juicio, debe ser reconocida. «Gracias al autoempleo inmigrante, la economía de O Salnés sigue creciendo. Son hombres y mujeres que trabajan, emprenden, abren negocios y contribuyen a mantener vivo nuestro comercio, nuestra hostelería y nuestros servicios. Su aportación forma ya parte de la realidad económica de nuestra comarca», afirma.

O Salnés es un ejemplo de integración y convivencia. Y debemos sentirnos orgullosos de ello. Frente al odio y la división, nuestros pueblos están demostrando que convivir, trabajar juntos y generar oportunidades es la mejor manera de seguir creciendo económica y socialmente Eduardo Abad — Presidente de UPTA

Abad contrapone esta realidad a los discursos que presentan la inmigración como un problema y sostiene que «los mensajes xenófobos y racistas contra el colectivo inmigrante no tienen cabida en O Salnés». En este sentido, considera que la comarca destaca por «su profunda visión positiva de la integración» y por una convivencia construida «desde el respeto y la normalidad».

El presidente de UPTA también pone el foco en el incremento de los discursos de odio en otros puntos de España y reivindica la respuesta de la sociedad saliniense. «La inmensa mayoría de la población de O Salnés actúa con responsabilidad frente a los mensajes de odio que se disparan desde otros puntos de la Península. Aquí sabemos perfectamente que quien viene a trabajar, a emprender, a levantar un negocio y a construir su futuro con nosotros forma parte de nuestra sociedad», señala.

Para Abad, la evolución del autoempleo extranjero constituye, por tanto, un elemento más de la transformación económica de la comarca y de su capacidad para generar actividad. «O Salnés es un ejemplo de integración y convivencia. Y debemos sentirnos orgullosos de ello. Frente al odio y la división, nuestros pueblos están demostrando que convivir, trabajar juntos y generar oportunidades es la mejor manera de seguir creciendo económica y socialmente», concluye.