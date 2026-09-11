Más aparcamiento y la parcela de la residencia, metas de Varela para 2027

El nuevo curso político llega a los Ayuntamientos marcado por las elecciones municipales de mayo de 2027. En Vilagarcía, el alcalde, Alberto Varela, está convencido de que el actual mandato «ha sido muy fructífero», pero que todavía quedan varios proyectos importantes para el municipio que irán cristalizando en los próximos meses, como la creación de nuevas bolsas de aparcamiento o la compra de una parcela para una futura residencia de la tercera edad.

El socialista Alberto Varela gobierna Vilagarcía desde 2015, y en mayo del año próximo se presentará a la reelección, lo que significaría su cuarto mandato. En su opinión, durante estos años la ciudad experimentó «una transformación positiva» a nivel urbanístico, pero también económico y social, y el resultado es «una ciudad que está funcionando, que no solo es cómoda y agradable para vivir, sino que también genera riqueza y empleo».

Entre los proyectos que salieron adelante durante el actual mandato, el regidor cita algunas actuaciones de gran calado, como la humanización de Clara Campoamor, la creación de la zona verde de O Ramal, la rehabilitación del pabellón Sara Gómez o el refuerzo de los servicios sociales.

El proyecto de reforma de la Nacional 640 se expondrá al público durante seis meses

«Este mandato ha sido muy fructífero para el municipio. Han salido adelante proyectos importantes, y mientras otros están pensando en las próximas elecciones nosotros vamos a seguir trabajando en este modelo de ciudad, porque es un modelo que funciona», sostiene Varela.

En este sentido, el alcalde explicó que en los próximos meses estarán terminadas, o empezando, obras de «modernización» (término que prefiere al de «humanización») en Bouza de Abaixo y Veiga do Mar (Vilaxoán), Vicente Risco (en el centro de la ciudad), o Esperanza y Aduana, en Carril.

Pero la lista de objetivos a corto plazo del gobierno de Vilagarcía es mucho más extensa. Alberto Varela ha anunciado que están trabajando en una ordenanza de circulación que incluirá zonas de reserva de aparcamiento para residentes; en la ampliación de la red de aparcamientos disuasorios; o en la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en el parking municipal de Xoán XXIII.

Otros dos proyectos que el alcalde de Vilagarcía querría ver hechos realidad estos meses son el derribo de las naves de O Ramal cedidas por el Puerto al Concello, y la compra de una parcela que se destinaría, posteriormente, a la construcción de una residencia pública de mayores y un centro de día. En el caso de las naves de O Ramal, el Ayuntamiento ya remitió una propuesta de convenio a la Autoridad Portuaria, y están a la espera de respuesta.

En lo que respecta a la parcela para la residencia, Alberto Varela anunció hace unas semanas que las negociaciones con los propietarios están muy avanzadas y que a lo largo de este mes de septiembre podría concretarse una operación de compra.

Pero el alcalde no solo destaca las inversiones realizadas, sino también la buena salud económica del Concello, «lograda sin necesidad de subir la presión fiscal a los vecinos». Sobre la tramitación del plan de urbanismo (PXOM), Varela explicó que en estos momentos se están haciendo trabajos técnicos, y que aunque no descarta llevarlo a pleno antes de que acabe el mandato, «tengo que ser realista», y ha asumido que es poco probable que encuentre en la oposición los apoyos que necesitaría para aprobar el documento.

«Llevaremos el PXOM a pleno en el momento que lleguemos a un acuerdo que nos permita aprobarlo. De todos modos, no podemos olvidar que Vilagarcía tiene un planeamiento en vigor y que aún tenemos mucho suelo urbano por desarrollar», añadió.

Carreteras

Asimismo, el regidor no olvida los grandes proyectos que dependen de otras administraciones, como la humanización de la carretera nacional 640, que es de titularidad estatal, o la ampliación del polígono industrial de O Pousadoiro, que depende de la Xunta de Galicia.

Sobre la Nacional 640, excusó la tardanza del proyecto (se anunció hace casi cuatro años, y aún ni siquiera ha salido a licitación) indicando que, «es un proyecto complejo y con una tramitación larga». En todo caso, aseguró que cuenta con «financiación comprometida» por el Gobierno, y que próximamente finalizará la redacción del proyecto, y que este se expondrá al público durante al menos seis meses.

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«Me gustaría ver el mismo compromiso por parte de la Xunta de Galicia para mejorar los accesos a Vilagarcía por Agustín Romero y Rosalía de Castro», concluyó.