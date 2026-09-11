Alumnos del IES de Carril se quedan de nuevo sin plaza en el autobús

La primera semana lectiva está siendo muy complicada para las familias de alumnos de la zona de A Escardia que están cursando la ESO en Carril. La falta de plazas en los autobuses escolares motivó que el jueves varios estudiantes quedasen fuera del autocar, y lo mismo ocurrió este viernes. La asociación de padres de alumnos explica que a primera hora de la mañana, fue un alumno el que tuvo que ir al centro por sus medios porque no había plazas libres en el autocar; al terminar las clases, fueron siete los afectados.

Las familias están movilizándose. Después de llamar al departamento de Mobilidade de la Xunta y de conocer los planes de este departamento, que pasan por retirar el derecho a autobús a todos aquellos estudiantes que vivan a menos de dos kilómetros del instituto de Carril, durante las últimas horas han mantenido reuniones con representantes del grupo de gobierno de Vilagarcía y con Xabier Rodríguez, concejal del BNG y representante municipal en el Consello Escolar. Las familias de los afectados ya han anunciado su intención de movilizarse si el problema no se resuelve.

Los alumnos del colegio de A Escardia iban tradicionalmente al instituto Castro Alobre, pero hace cuatro años la Xunta los cambió a Carril para evitar la saturación del Castro. Las familias protestaron, ya que Carril les quedaba más lejos, y la Xunta les prometió el transporte escolar. Pero el número de alumnos ha aumentado y ahora no llega un solo autobús.

FARO preguntó ayer la versión de Mobilidade de la Xunta, pero sin obtener respuesta.