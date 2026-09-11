Educación
Alumnos del IES de Carril se quedan de nuevo sin plaza en el autobús
Son estudiantes de la parada de A Escardia, y las familias ya barajan movilizarse
La primera semana lectiva está siendo muy complicada para las familias de alumnos de la zona de A Escardia que están cursando la ESO en Carril. La falta de plazas en los autobuses escolares motivó que el jueves varios estudiantes quedasen fuera del autocar, y lo mismo ocurrió este viernes. La asociación de padres de alumnos explica que a primera hora de la mañana, fue un alumno el que tuvo que ir al centro por sus medios porque no había plazas libres en el autocar; al terminar las clases, fueron siete los afectados.
Las familias están movilizándose. Después de llamar al departamento de Mobilidade de la Xunta y de conocer los planes de este departamento, que pasan por retirar el derecho a autobús a todos aquellos estudiantes que vivan a menos de dos kilómetros del instituto de Carril, durante las últimas horas han mantenido reuniones con representantes del grupo de gobierno de Vilagarcía y con Xabier Rodríguez, concejal del BNG y representante municipal en el Consello Escolar. Las familias de los afectados ya han anunciado su intención de movilizarse si el problema no se resuelve.
Los alumnos del colegio de A Escardia iban tradicionalmente al instituto Castro Alobre, pero hace cuatro años la Xunta los cambió a Carril para evitar la saturación del Castro. Las familias protestaron, ya que Carril les quedaba más lejos, y la Xunta les prometió el transporte escolar. Pero el número de alumnos ha aumentado y ahora no llega un solo autobús.
FARO preguntó ayer la versión de Mobilidade de la Xunta, pero sin obtener respuesta.
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