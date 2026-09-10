El tripartito de Cambados atrasa el pleno decisivo de los festivos y el PP le acusa de juego sucio

El tripartito de Cambados retrasó a mañana viernes el pleno de los festivos anunciado para hoy con el fin de ganar tiempo tras no conseguir un acuerdo con el PP. De hecho, le retiró su oferta para elegir uno y según el alcalde, Samuel Lago, tenían un as en la manga, «alternativas» para aprobarlos, a pesar de no contar con la mayoría plenaria, pero no quiso desvelar la estrategia que, según los conservadores, «es profundamente antidemocrática».

Y es que el grupo de Sabela Fole le acusa de convocar el pleno de manera urgente para las 13.00 horas, cuando «varios» de sus ediles no pueden acudir por trabajo. Un «subterfugio» para aprobarlos en solitario que, en su opinión, demuestra que «se dicen profundamente demócratas, pero realmente son tremendamente dictatoriales».

Desde luego, la opción de Lago no pasaba por negociar con el socio expulsado de Pode, que no había sido contactado y que censuró el enfrentamiento por este asunto: «Parecen niños en el patio del colegio».

Nunca este tema dio para tanto, ni en Cambados ni en ninguna otra localidad, y es fácil perderse en esta historia que empezó en agosto y que urge, pues deben aprobarse antes del próximo martes.

En aquel pleno, el gobierno planteaba los lunes de Entroido y Pascua y ya entonces los conservadores rechazaron la fecha carnavalesca, así que cuando recibieron la oferta de repartirse la elección para intentar desbloquear el asunto, pidieron el viernes previo al Carmen. Sin embargo, era la preferida del tripartito y la mantuvo, siguiendo las reglas del juego de tú eliges uno y yo otro, y así se llegó al bloqueo.

Hoy por la mañana, el grupo de Sabela Fole daba portazo a la negociación, invitándoles a « buscar el acuerdo con quien los colocó en el gobierno, el edil José Ramón Abal Varela», e insistiendo también en que el Entroido es una «línea roja» porque «los vecinos no quieren un festivo en febrero», para negar rotundamente las «falsas afirmaciones» del alcalde de que alguna vez apoyaron una fecha carnavalesca.

Ante esto, el regidor remitió un fragmento del pleno en el que la portavoz rechazaba el Lunes de Entroido porque «es el martes en el que, por tradición, cierra el comercio por la tarde». Y es que, en su opinión, respalda que su ejecutivo hizo «todo lo posible» por el consenso, pues en la negociación de esta semana cambiaron al Martes de Entroido y aceptaron su Carmen.

Con todo, finalmente, «vamos a elegir nosotros los dos, en la Festa do Albariño o lo que sea. Si realmente quisieran a un acuerdo aceptarían nuestra oferta súper generosa, pero solo vemos intereses partidistas por delante de los del pueblo», exponía el regidor por la mañana.

«Estamos intentando definir la estrategia, replanteándonos todo y tenemos alternativas», respondió ante el hecho de que son minoría en el pleno. No quiso avanzar más y, pasadas las horas, los conservadores censuraron la convocatoria por el mentado motivo.

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Al cierre de esta edición, nadie había contactado con Abal Varela, quien instó a «acabar con esta polémica y a centrarse en otros problema de mayor relevancia. Parecen niños en el patio del colegio y los vecinos están hartos». Considera que, al no haber alternativa de consenso, «lo de sentido común sería establecer el lunes siguiente a los festivos tradicionales -Santa Mariña y San Benito- porque caen en domingo. El gobierno empieza a descarrilar», declaró.