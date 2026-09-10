Una ruta motera solidaria de la Guardia Civil sale de Cambados

La plaza de Fefiñáns será escenario este sábado de la salida de una de las cinco rutas moteras simultáneas de la Guardia Civil de Pontevedra con fines solidarios. En este caso, a favor de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, Afapo.

El Concello de Cambados colabora en la iniciativa que empezará a las 10.00 horas y anima a la ciudadanía a participar en esta jornada de solidaridad y co mpañerismo.

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Cada participante ha aportado una cuota de inscripción de 12 euros y está previsto reunir a un centenar de motoristas, que es el máximo de aforo por ruta. Las otras cuatro saldrán de Tui, Porriño, Pontevedra y Lalín. Todos los participantes culminarán en la zona de A Seca, en Poio, para disfrutar de una celebración de cierre.