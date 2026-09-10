Desplazamiento de verano
Ravella acusa al Sergas de «cocinar» las cifras de la ambulancia medicalizada
«Como no van a constar más atenciones en Sanxenxo que en Vilagarcía y en el resto de la comarca, si a los demás ayuntamientos ya no llegó», clama el alcalde
R. A.
El Concello de Vilagarcía acusa al conselleiro de Sanidade de intentar «confundir a la opinión pública cocinando las cifras» que ofreció sobre la ambulancia medicalizada en el Parlamento, al aportar los datos de la «actividad inscrita en lugar de los de la demanda que realmente existió de ese servicio. Como no van a constar más atenciones en Sanxenxo que en Vilagarcía y en el resto de la comarca, si a los demás ayuntamientos ya no llegó siempre que fue preciso», clamó el alcalde, Alberto Varela.
Según el regidor hay un «truco», que «mientras en Sanxenxo salía a todas las llamadas que se producían, precisaran o no la UVI móvil, a Vilagarcía solo venía cuando se requería específicamente, y por criterio clínico, el servicio medicalizado».
No obstante, matizó que «ni así, porque solo se enviaba en caso de que no estuviera realizando una intervención en Sanxenxo, independientemente de la gravedad que revistiera». Cosa que extendió al resto de villas y «de ahí que Sanxenxo sume algo más de la mitad del cómputo de las movilizaciones realizadas en todo el Salnés», añadió.
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