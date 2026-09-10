Turismo náutico
El Puerto de Vilagarcía recibe un nuevo crucero y espera a más de 300 visitantes
Será la primera visita del «Scenic Eclipse II» con pasajeros mayormente de nacionalidad estadounidense
Más de 300 cruceristas, con un importante número de estadounidenses, desembarcarán este fin de semana en Vilagarcía. Además, en el caso de una de las embarcaciones, será su primera vez en la rada arousana.
Fuentes de la Autoridade Portuaria explicaron que hoy viernes recibirán la escala del crucero de lujo «Scenic Eclipse II», en la que será su primera visita. El buque arribará a las diez y cuarto de la mañana, procedente de Saint Peter Port (Guernsey), y su salida está prevista a las 19.00 horas, con destino Leixoes. El muelle de atraque es Ferrazo Norte.
Detallaron que es un crucero con bandera de Gran Bahamas y 152 metros de eslora, perteneciente a la naviera Scenic Cruises. A bordo viajan un total de 198 pasajeros, en su mayoría de nacionalidad estadounidense, y 177 tripulantes. «Para hacer más cómoda la estancia en Vilagarcía de los pasajeros que permanezcan en la ciudad, la Autoridad Portuaria pone a su disposición un servicio lanzadera que conecta el muelle con el centro ubano, prestado por medio del tren turístico», recordaron.
Para el sábado está prevista la llegada del «Hebridean Sky», de Noble Caledonia, un habitual en el puerto, en el que ha hecho escala todos los años desde 2022. Se trata de «un exclusivo crucero, con 90 metros de eslora y bandera de Gran Bahamas, con capacidad para 114 pasajeros. Llegará a Vilagarcía procedente de Ferrol y su próxima escala está prevista en Figueira da Foz. El muelle de atraque será también Ferrazo Norte», añadieron las mismas fuentes arousanas.
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