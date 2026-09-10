Sociedad
Pintar y luchar contra la basuraleza, una jornada diferente para hoy en el parque de A Coca
Limpiarousa, Boreal e Ilustratón se unen en la organización de esta iniciativa y animan a participar
El colectivo Limpiarousa, Boreal y el mini festival de ilustración Ilustratón se han unido en una iniciativa que tendrá lugar hoy y que invita a los interesados a limpiar el parque de A Coca de Vilagarcía y a retratar este espacio. Desde la organización explican que empezará a las 18.00 horas y la quedada es en la Fonte da Coca. Asimismo, indican que el colectivo ecologista aportará guantes y sacos a todos para retirar de este espacio desechos.
En cuanto a la sesión de dibujo, desde Boreal, ilustramos la actualidad, indican que están en su 13 aniversario y que junto a Ilustratón invitan a sumarse a esta jornada de pintura al aire libre en la que participarán sus miembros. Recomiendan llevar materiales y soportes sencillos para poder dibujar o pintar de pie.
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