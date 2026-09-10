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O Grove repara todos sus parques infantiles

El Concello ha camiado el césped del instalado en As baladas.

Uno de los parques infantiles que ha recibido obras de mantenimiento en O Grove.

Uno de los parques infantiles que ha recibido obras de mantenimiento en O Grove. / FDV

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Adolfo Gago

O Grove

El Concello de O Grove, a través de una empresa especializada en mantenimiento, ha comenzdo a revisar y actuar en los parques infantiles del municipio con el objetivo de mejorar su imagen y garantizar la seguridad de los más pequeños cada vez que utilizan los diferentes elementos que los componen.

Entre esas actuaciones, explica el alcalde, José Antonio Cacabelos, se encuentra el cambio de césped artificial del parque infantil de As Baladas, el repintado y mejora de diferentes aparatos de juego del situado en O Corgo y el mantenimiento del de As Besadas. Todas estas actuaciones se van a extender en breve al resto de parques infantiles para que se encuentren en perfectas condiciones de uso en un plazo breve de tiempo.

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