Movilización contra la represa del Umia, que «llega tarde»

Colectivos ecologistas, pescadores, asociaciones de vecinos y el BNG se van a concentrar el próximo domingo, a las 12.00 horas, en las inmediaciones de Cabanelas para exigir a Augas de Galicia la eliminación de una represa que está afectando al natural transcurso del río Umia. Los colectivos ven reafirmada su posición tras reconocer Augas de Galicia que había que corregir algunas cuestiones y crear un espacio de tránsito para los peces, algo que «no va a eliminar los efectos de la represa sobre la dinámica fluvial».

Insisten en que «no queremos que esto se limite a poner un ascensor a los peces, sino que se analice el impacto global de la obra y que se adopten medidas para que el Umia siga siendo un río vivo.

La protesta no va a contar con el respaldo de una de las entidades que mejor conoce el río Umia en esa zona, el Club Náutico O Muíño de Ribadumia que, a través de su director técnico, José Manuel Vázquez, considera que las movilizaciones «llegan tarde, hace más de die zaños que intentó hacerse esta represa y nosotros conseguimos pararla sin que ninguna de estas entidades estuviese aquí». Además, apunta que «igual causaba más daño al río cuando se reconstruía todos los años que ahora».

Vázquez lamenta que los grupos convocantes «no hayan tenido ni siquiera unos minutos para hablar de la situación del río». En esa conversación «les explicaría cuales son los problemas que tiene, que no se limitan solo a esta represa». Insiste en que el problema siguen siendo los vertidos de la EDAR y de O Piorno «donde se invirtieron un millón de euros para nada, una situación que se ve agravada porque el río baja totalmente seco lo que ha provocado que «se registrasen los casos de contaminación por fecales en Cabanelas, contaminación que dio en esta zona porque fue donde se hicieron los controles, si se hubiesen hecho en otra, darían exactamente igual». Aunque la represa no le gusta en absoluto, señala que «no es la responsable de los bancos de arena, ya que esto también se encuentran por encima de la misma, a la altura de Baión, lo que pasa es que desconocemos como está el río y llegamos a protestar por algo justo al día siguiente de que lo acaben, sin aparecer a presentar alegaciones, cuando todavía se podía frenar». Vázquez señala que «la obra puede ser exagerada, pero está autorizada por los funcionarios de Augas de Galicia, así que, si realmente está teniendo un efecto negativo más allá de todos los problemas que viene arrastrando el río, lo que tienen que hacer formaciones como el BNG es denunciar al funcionario que firmó el proyecto; ese es, desde luego el principal culpable de todo».

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Otros problemas que viene arrastrando el río desde hace mucho tiempo es la falta de limpieza y eliminación de maleza, las aperturas sin control del embalse de Caldas o todos los «atrancos» que se encuentran desde Cabanelas hasta Caldas que también suponen un obstáculo para la fauna «y quien vive todo el año en el Umia los conoce muy bien».