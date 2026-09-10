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Las jornadas de Leo ensalzan y ponen en valor el deporte adaptado

Miembros de Celta Integral Zelnova abren las charlas en Meis, que continuarán hoy

La presentación de las jornadas. | PEDRO MINA

La presentación de las jornadas. | PEDRO MINA

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R. A.

Meis

La importancia del deporte adaptado para muchas terapias y para conseguir una integración social. Ese fue el contenido del primer día de las Xornadas de Leo, unas jornadas nacidas para dar visibilidad a las enfermedades raras, al deporte adaptado, a la inclusión y a la superación personal que suponen. Las jornadas arrancaron en la tarde de ayer, primero con la presentación de estas jornadas, organizadas por el colectivo A Baralla, el mismo que lleva varios años poniendo en marcha la Carreira de Leo y del que forman parte los padres del pequeño. Tras ellos, representantes del Celta Integra Zelnova, el equipo inclusivo y adaptado del Celta, explicaron de forma pormenorizada su proyecto y de qué forma influye en la integración social. La jornada de ayer finalizó con la proyección y una mesa de debate sobre el documental «Os que nunca se renden» en el que se conmemoran los diez años de vida del Celta Integra, mostrando una lección de valores, inclusión, superación y compromiso social.

Asistentes a la presentación. | PEDRO MINA

Asistentes a la presentación. | PEDRO MINA

Las jornadas continuarán hoy con la celebración de una mesa redonda para «Unir forzas para transformar vidas, o papel das familias na investigación», con la participación de representantes de diferentes colectivos que aúnan a familias afectadas por enfermedades raras, como la heteroplasia ósea progresiva o el CTNNB1 entre otras. Tras ella se celebrará la mesa «Correr sin límites: atletismo adaptado, inclusión y superación, con Pedro Nimo entre otros.

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Las jornadas finalizan el viernes con la presentación de la Carreira de Leo, una mesa redonda con Desirée Vila y Pedro Nimo y la proyección del documental «Ganas de Vivir».

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