Un helicóptero aterriza en el paseo marítimo de Vilagarcía para atender un infarto

Un hombre de unos 67 años sufrió una indisposición a media tarde de este jueves en el paseo marítimo de Vilagarcía, lo que obligó a movilizar el helicóptero del 061.

El Servicio de Emerxencias de Vilagarcía recibió la alerta poco antes de las 18.00 horas, y se desplazó hasta el Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque para recoger a uno de los médicos de urgencias de guardia.

Al llegar al punto, el hombre ya estaba siendo atendido en el espigón situado poco después de la playa Compostela por el personal sanitario de otra ambulancia.

Se iniciaron las tareas de reanimación, pero dada la gravedad de la situación se avisó también al helicóptero del 061. La aeronave aterrizó en el propio paseo marítimo, junto al lavadero, después de que la zona fuese acordonada por motivos de seguridad.

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Minutos antes de las 19.00 horas, el operativo se dio por concluido con el traslado del hombre en el helicóptero al Hospital Clínico de Santiago.