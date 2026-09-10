Familias del IES de Carril estallan contra la Xunta por el bus escolar

Un numeroso grupo de familias de alumnos del instituto de Carril han mostrado su malestar con la Consellería de Educación por el servicio del autobús escolar. En concreto, se trata de familias residentes en las zonas de A Escardia y A Torre, que están viendo peligrar el servicio de transporte.

La intención de la Xunta es quitar el derecho a autobús a todos aquellos niños que vivan a menos de dos kilómetros del instituto de Carril, e incorporar a los de A Torre a la línea de Guillán. Esto último obligará a los chicos a estar a las 8.15 horas en la parada, cuando el instituto no abre hasta las 9.00.

El problema se acentuará los martes, porque al haber clase por la tarde, los chicos de A Torre tendrán apenas media hora para comer, descansar algo y cambiarse antes de coger de nuevo el autobús.

La situación ha generado un gran enfado tanto entre las familias de A Escardia como entre las de A Torre, hasta el extremo de que los padres han empezado a hablar de movilizarse contra la Xunta.

Hasta hace unos años, los niños que cursaban la Educación Primaria en el colegio de A Escardia continuaban después sus estudios de Secundaria en el Castro Alobre. Pero en 2022, la Consellería de Educación decidió cambiarles el instituto de referencia.

El Castro Alobre empezaba a tener problemas de saturación de alumnos, de modo que la Xunta decidió que, a partir del curso 2023-24, los niños de A Escardia continuasen su formación en el instituto de Carril.

La medida fue protestada, puesto que a la práctica totalidad de las familias de A Escardia les quedaba mucho más cerca el Castro Alobre que Carril. En el primer caso, el desplazamiento a pie llevaba a los chicos apenas 10 minutos; mientras que para ir a Carril pasarían a depender del coche.

Según la asociación de padres de alumnos del instituto carrilexo, el malestar se calmó finalmente cuando la Xunta prometió que pondría un servicio de autobús a disposición de todos los niños de A Escardia, viviesen donde viviesen. Pero ese compromiso podría romperse ahora.

Según la ANPA, este curso hay 75 niños de la zona de A Escardia y A Torre anotados en el autobús escolar, demasiados para un autocar convencional de medio centenar de plazas. Y los problemas no han tardado en surgir, hasta el extremo de que un grupo de estudiantes de A Torre no pudieron subir al autobús este jueves y tuvieron que ir a recogerlos sus padres.

Las familias se sienten engañadas por la Xunta. Argumentan, en primer lugar, que se resignaron al cambio del Castro Alobre por Carril a cambio de tener autobús escolar asegurado. Desde la ANPA añaden que el problema se resolvería fácilmente reforzando la línea de A Escardia y A Torre con un bus más pequeño y que, en todo caso, la Xunta es responsable por su falta de previsión. «Llevamos desde principios de mes avisándoles de que este problema se iba a dar».

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Este año, el número de alumnos que solicitaron bus escolar desde A Escardia y su entorno superó la capacidad del autocar porque es la primera vez que han coincidido estudiantes de los cuatro cursos de ESO desde la marcha del Castro Alobre. «Ya se sabía que iban a llegar más estudiantes, pero no se reforzó la línea con más buses».