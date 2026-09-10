Patrimonio
La Policía Local de Cambados esclarece el destrozo del cruceiro de Con do Ramo
Identifica al conductor de un coche tipo SUV como presunto autor del accidente que derribó el bien
La Policía Local de Cambados ha esclarecido el destrozo del cruceiro de Con do Ramo de Castrelo que el pasado fin de semana apareció destrozado tras lo que parecía un accidente de tráfico. Ahora se iniciarán los trámites para reclamar la restauración a través del seguro, la cual será costosa.
Y es que según el concejal de Patrimonio, los agentes han identificado al conductor de un turismo tipo SUV de la zona como presunto autor del siniestro.
Así, Liso González, felicita a los agentes por el rápido esclarecimiento, pues el lunes al mediodía ya habían conseguido encontrar al presunto responsable y sobre todo teniendo en cuenta las escasas pistas halladas en el lugar, como los trozos de un piloto de automóvil que aparecieron en un contenedor.
El edil explica que no quieren aportar más detalle porque, como ya indicó hace unos días, su principal interés está en recuperar este bien. «Ahora no se trata de criminalizar a nadie, sino de iniciar el proceso administrativo para reclamar el arreglo y que el cruceiro pueda estar lo antes posible en su sitio», añadió, indicando que se iniciará la reclamación frente al seguro de este conductor.
Asimismo, destacó el interés puesto en este asunto para que la ciudadanía «vea que se le pone interés y ganas a resolver este tipo de cuestiones porque, como no podía ser de otro modo, el mantenimiento, reconocimiento y puesta en valor de nuestra memoria colectiva también es algo importante».
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