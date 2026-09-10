Dona Concha baila al ritmo que le impone Revenidas

Es, por méritos propios, uno de los grandes festivales musicales de Galicia, un evento marcado por sus grandes particularidades que lo vinculan directamente con el territorio donde se celebra y que, sin ese vínculo, tendría poca razón de ser. La edición 2026 de Revenidas levantó hoy el telón y lo hizo en el lugar donde lleva celebrándose desde que comenzó todo, el parque de Dona Concha, al que pusieron a bailar con todo tipo de ritmos: punk, ska, folk o rap fueron algunas de las propuestas que estuvieron encima de los escenarios en esta primera jornada.

Entre esas propuestas destacan nombres como Süne (exvocalista de Huntza), Nadie González o la argentina Sara Hebe, tres visiones femeninas de la música que pusieron sobre el escenario su compromiso social. También estaban previstos los conciertos de los sevillanos Narco, los valencianos Sons of Aguirre & Scila y El pony Pisador, tres grupos que no renuncian a las letras críticas contra el poder ni a la buena música.

La propuesta fue tan solo un aperitivo de lo que se va a desatar en el parque de Dona Concha en los próximos días y que reunirá a miles de personas en Vilaxoán, participando no solo en los conciertos, sino también en todas las actividades culturales, gran parte de ellas vinculadas con la relación que mantiene el barrio arousano con el mar. En lo que respecta a los conciertos, la jornada de este viernes volverá a vibrar con la presencia de unos clásicos en Revenidas como son Dakidarría, a los que se suman este año el gran Evaristo, Bob Vylan, La Señora Tomara o The Salsa Punk entre otros.

Público durante los conciertos en el parque de Dona Concha. | PEDRO MINA

El sábado será el día grande del festival, con la celebración de una tercera jornada en la que estarán presentes nombres como El Drogaso La Gossa Gorda. Sin embargo, una de las grandes apuestas de esta jornada será por la música en gallego. Así lo demuestra la presencia de Fillas de Cassandra, The Rapants, 9Louro o Rebeliom do Inframundo entre otros.

El domingo será el cierre de esta edición en la que no faltará la tradicional sardiñada popular que, como todos los años, tendrá lugar al mediodía y será abierta a todo el público. Esa jornada también tendrá lugar la Gala Circo Solidaria y las actuaciones de Mekanika Rolling Band, As do Xeito, De Vacas e Lisdexia.

De Ninghures fue uno de los grupos que ayer se subió al escenario. | PEDRO MINA

Fuera del apartado musical, Revenidas volverá a contar con actividades como la tercera Xuntanza Mariñeira o el Circo Solidario, una propuesta que refuerza el carácter abierto y participativo del festival. La organización destacó especialmente la Gala de Circo.

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La gran novedad de esta edición será, sin embargo, la incorporación del proyecto «Ondas e Partículas», desarrollado junto al Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de la USC y dentro de los programas de divulgación del CERN, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. El Revenidas se convierte así en el primer festival de Galicia en acoger esta iniciativa del organismo científico europeo.