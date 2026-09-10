Conservas Mariscadora celebra por todo lo alto 60 años de existencia

Conservas Mariscadora celebró ayer su 60 aniversario con una celebración en Bodegas Granbazán que contó con la asistencia de personalidades y autoridades como la conselleira de Mar, Marta Villaverde, que puso a la firma como ejemplo de «lo mejor de nuestra tradición marinera y gastronómica», así como de la «calidad de los productos de nuestras rías» como «uno de los referentes de la industria conservera de las Rías Baixas».

La mandataria autonómica también destacó que esta firma de origen vilaxoanés y hoy asentada en el polígono de Sete Pías de Cambados es producto del trabajo de «tres generaciones de emprendedores, profesionales y trabajadores» y destacó su capacidad para conjugar tradición e innovación en cuestiones como la reciente renovación de su imagen, su packaging y presentación de producto.

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Recordó que este año obtuvo el sello Galicia Calidade e indicó que entre 2008 y 2026 recibió más de 700.000 euros de ayudas de la Xunta como parte de su «compromiso con el sector conservero y de transformación».