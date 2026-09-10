Circo y yoga, las dos nuevas propuestas para formarse en Caliveras

Circo y yoga. Esas serán las dos novedades principales del nuevo curso que se está preparando en la Escola de Arte Caliveras de Vilanova de Arousa. Así lo ha anunciado esta mañana su coordinador, Nolo Chazo, y los profesores de la compañía Circus Nova, que impartirán esta nueva propuesta.

En este curso, que se iniciará el próximo 5 de octubre, se van a mantener las actividades habituales del programa lectivo: batería, guitarra, bajo, piano, canto, gaita y percusión tradicional. Las clases de las disciplinas musicales serán individuales o por parejas, con metodologías innovadoras y adaptadas a las necesidades de los alumnos. Serán impartidas por músicos en activo que tratarán de que los alumnos encuentren su camino.

En el ramo de artes plásticas habrá dibujo, pintura, escultura, pirograbado, manualidades, fotografía y modalidades deportivas como el skate y el baile urbano. Las dos nuevas incorporaciones lectivas, el circo y el yoga, serán actividades con las que los jóvenes podrán trabajar el cuerpo, la mente y la creatividad.

Todas las materias se impartirán por las tardes y en grupos de edades en el Teatro-Auditorio Valle-Inclán, excepto circo y skate, que se van a trasladar al pabellón de San Miguel de Deiro.

Caliveras también ofrecerá dos actividades gratuitas y abiertas a todos los vecinos hasta agotar plazas durante el mes de octubre, como el magosto del día 18 y los talleres de Samaín del día 31.

Chazo destacó el éxito que están teniendo las propuestas lúdicas y culturales del centro, como son el campamento de verano, que agotó y todas sus plazas, o las actividades infantiles que se llevaron a cabo durante el Vilablues.

Noticias relacionadas

Para este curso, la escuela cuenta con un equipo de 12 docentes para 14 disciplinas. «Es importante llenarnos de arte, así como también lo es y trabajar con el equilibrio entre cuerpo y mente", destaca Chazo sobre el yoga. «El circo es una iniciativa que desde los inicios de la Escola pensábamos introducir, pero no ha podido ser hasta ahora», señala.