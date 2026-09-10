As Sinas, nuevo lugar de fricción con el autocaravanismo

Hace años que A Illa y O Grove vienen denunciando los problemas que generan en su territorio la presencia masiva de autocaravanas que no respetan la legislación, acampando en cualquier esquina y vaciando sus aguas grises y negras sin visitar los lugares autorizados para ello. Esos problemas parece que comienzan a trasladarse al litoral de Vilanova, donde ya se registraron algunas incidencias en O Terrón, pero este verano, se han trasladado a As Sinas.

Vecinos de la emblemática playa vilanovesa se han encontrado este verano con una presencia masiva de autocaravanistas que «llegan, estacionan, echan una semana o incluso dos en las inmediaciones de un parque infantil e incluso se atreven a protestar por la presencia de niños en él». Una de las cuestiones que más ha molestado a los vecinos este verano es que varias de las autocaravanas estacionadas en As Sinas durante el verano han «vaciado los tanques de las aguas grises y negras en pleno jardín» con el problema que eso supone para los vecinos de la zona.

Esta situación se ha venido repitiendo durante todo el verano sin que se actuase desde el Concello de Vilanova. «En ningún momento se ha enviado a la Policía Local a controlar si las autocaravanas estaban cumpliendo la legislación sobre acampadas y estacionamiento, ni nadie se ha preocupado por lo que ha pasado este verano en As Sinas», explican.

Las quejas sobre la actividad de algunos autocaravanistas viene registrándose en municipios como A Illa y O Grove desde hace muchos años. De hecho, en el primero de ellos se hicieron varias ordenanzas para limitar el estacionamiento en determinadas zonas naturales sensibles que sufrieron la presión de las autocaravanas.

Así, además de los establecimientos especializados, como los campings, el Concello cuenta con un área de autocaravanas gratuita en la zona de O Bao en el que pueden estacionar, que no acampar, 24 autocaravanas durante un día. Otras medidas que se han ido implementando durante estos años es la prohibición de estacionar durante la noche en puntos como Area da Secada o durante todo el día en Gradín. Especial incidencia provocaban estos vehículos y los automóviles convencionales en este punto, donde se dañaba un importante espacio dunar que se ha ido recuperando gracias a la prohibición del paso de vehículos a motor.

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En O Grove, este año se prohibió el estacionamiento nocturno y la presencia de los vehículos en caminos y aparcamientos próximos a la costa para proteger el entorno, instalando el concello señales informativas y prohibitivas en puntos como As Pipas y Area de Reboredo. Esas medidas contribuyeron a reducir las incidencias con las autocaravanas en los dos municipios.