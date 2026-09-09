La Xunta acomete el mantenimiento de la pasarela situada en Cordeiro sobre la PO-548

La Xunta de Galicia, a través de su servicio de conservación de carreteras, acomete estos días el mantenimiento de la pasarela instalada sobre la carretera PO-548 (Pontecesures-Vilagarcía) en el lugar de Cordeiro, Concello de Valga.

Explican desde el gobierno local que se actúa tanto en la parte de la pasarela destinada al tránsito peatonal, instalada hace casi casi tres años para mejorar la seguridad en esta concurrida zona de paso, como en la vía de circulación rodada de la propia pasarela, con la que se conectan el entorno de la iglesia parroquial de Santa Comba con el colegio Xesús Ferro Couselo, el tanatorio municipal y el pabellón de Beiro.

De este modo se procede a la renovación de la señalización horizontal y, en la zona peatonal, de unos 22 metros de largo por casi 3 metros de ancho, se aplica un tratamiento antideslizante «para mejorar la adherencia de los usuarios», esgrime el Concello.

Fue en noviembre de 2023 cuando se instaló la pasarela peatonal, cuya financiación, de 737.000 euros, asumió la propia Xunta. Con la misma se conseguía un espacio seguro para los viandantes en un itinerario muy transitado, ya que por ese tramo de la PO-548 circulan a diario más de 5.000 vehículos, con los que tienen que convivir todos aquellos ciudadanos que se desplazan a pie o en bicicleta a lugares de interés sociocultural, como la iglesia y las instalaciones educativas y deportivas de Cordeiro.