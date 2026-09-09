Vilagarcía presenta una programación cultural de otoño que incluye teatro accesible para personas sordas y ciegas

Vilagarcía incorpora a su oferta de teatro de otoño una obra adaptada a personas con sordera o ciegas. Se trata de una de las grandes novedades de la programación que el Ayuntamiento desplegará las próximas semanas en colaboración con la Axencia de Industrias Culturais (Agadic) de la Xunta.

La programación incluye una función infantil a cargo de Monicreques de Kukas, el concierto celebración de las cuatro décadas de música de Uxía Senlle y el último espectáculo de Chévere, «Ictus (Anatomía da derradeira leición) de Castelao», una obra de teatro completamente adaptada para que también puedan disfrutar de ella las personas sordas e invidentes.

El 2 de octubre a las 20.00 horas, Vilagarcía vuelve a recibir a la compañía Chévere que, además de presentar una obra comprometida, ligada a la historia de Galicia y de plena actualidad debido a la exposición en el Museo de Pontevedra del cuadro de Castelao que inspira el texto, cuenta con el valor añadido de ser completamente accesible.

De hecho, «Ictus (Anatomía da derradeira leición) de Castelao» incorpora en la escena la lengua de signos (LSE) para personas sordas signantes y cuenta con audiodescripción en directo integrada en la narrativa, de manera que también pueda seguirla el público con discapacidades visuales o cognitivas.

La programación continúa el 17 de octubre con la representación de «Xoán Perillán e a maleta máxica», una pieza cómica de Monicreques de Kukas destinada a público infantil de 3 a 12 años. Comenzará a las 18.00 horas.

Por último, Uxía celebrará en Vilagarcía sus 40 años en la música con el concierto «Será por flores», que ofrecerá el sábado 13 de noviembre a las 20.00 horas.

Las entradas para los tres espectáculos se podrán comprar a partir de este jueves, 10 de septiembre, en ataquilla.com al precio reducido general de 5 euros, ya que cuentan con la bonificación del Ayuntamiento como forma de facilitar el acceso de la población a la cultura.

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Para la representación de Chévere las personas con discapacidad auditiva y/o visual tendrán preferencia a la hora de seleccionar determinadas butacas.