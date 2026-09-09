El verano de O Grove continúa hasta diciembre

Tras completar un verano formidable desde el punto de vista turístico, buena parte de los visitantes que en julio y agosto tomaron las calles, plazas, playas, hoteles, restaurantes y todo tipo de negocios del Concello de O Grove han regresado a sus casas.

Pero «eso no significa que el verano haya terminado, porque en O Grove la temporada alta puede prolongarse prácticamente hasta diciembre», explican en el sector turístico.

Se refieren a que este mes todavía llegan numerosos visitantes a la localidad, atraídos, sobre todo, por su rica y variada oferta gastronómica y por el interés que despiertan tanto la isla de A Toxa como los barcos de pasaje que operan en el puerto de O Corgo.

En los últimos días, sin ir más lejos, se registró una importante actividad tanto en el territorio insular como en la zona portuaria, con un constante ir y venir de autobuses que acercan a la localidad meca ciudadanos de toda España y Portugal.

Participantes en el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas durante las visitas turísticas organizadas a lugares como O Grove, Pontevedra, Combarro, Santiago y Lalín. / Cofradía do Centolo Larpeiro / Ceuco

Y muchos más que recalarán en la villa en octubre, cuando el «comedor de Galicia» que es O Grove vuelva a convertirse en el salón gastronómico por excelencia de España gracias a la popular Festa do Marisco, en la que decenas de miles de personas van a poder saborear los mejores productos tanto en las cocinas del recinto festivo, que funcionarán entre los días 1 y 12, como en los muchos restaurantes de la localidad que cada año «hacen su agosto» en pleno otoño.

Centollo

Pero cuando hoteleros y restauradores a título particular hablan de prolongar la temporada turística hasta diciembre no se refieren solo a eso, sino también a las jornadas de exaltación del centollo a desplegar desde que comience su campaña, a mediados de noviembre, hasta después del puente de la Constitución y la Inmaculada, ya en diciembre.

«Y aún quedarán por delante jornadas gastronómicas como las de la caza o las setas, entre otras muchas posibilidades que nos sirven para atraer turistas en cualquier época del año y que ayudan a desestacionalizar el turismo en beneficio de todo el pueblo», esgrime Pablo Agrelo, que regenta junto a su esposa y chef Isabel Castro uno de los restaurantes mejor valorados del pueblo y que más han trabajado en el verano que está a punto de finalizar.

Los viajeros de Cruceros do Ulla Turimares ya prueban las gafas de sol especiales con las que disfrutar del eclipse desde la ría o en Sálvora. / M. Méndez

No es otro que el restaurante-terraza del hotel O Castro, en Reboredo, donde «hemos vivido el verano más intenso que se recuerda, y lo mejor de todo es que seguimos teniendo reservas para este mes, al igual que las tenemos de gente de diferentes puntos de España que no quiere perderse la visita cuando organicemos las degustaciones de centollo y carne de caza», esgrime el conocido empresario cuando destaca que «los clientes valoran tanto nuestra buena cocina como la excelente materia prima de la que disponemos y las vistas extraordinarias sobre la ría de Arousa de las que pueden disfrutar en nuestro establecimiento».

Lo que quiere decir con ello es que «en O Grove tenemos mucho que ofrecer, por eso la temporada alta no tiene que limitarse a los dos meses fuertes del verano, sino que puede y debe extenderse durante todo el año si sabemos explotar nuestro potencial, la fama de nuestra gastronomía y todo lo que el visitante se puede encontrar en el pueblo».

Ambiente en A Toxa esta Semana Santa. / M. Méndez

Reflexiones en las que coincide un empresario como Gonzalo Naveiro, propietario de Cruceros do Ulla Turimares y un hombre que conoce bien el sector turístico. En su caso también destaca el «fantástico verano» vivido en O Grove, e insiste en que «los viajes por la ría para saborear mejillón y conocer la bateas, disfrutar del paisaje, almorzar en el restaurante marinero o visitar la isla de Sálvora, entre otras opciones, no terminan con agosto, sino que siguen adelante durante el otoño».

Es por todo ello que coincide al señalar que aún queda mucho trabajo por delante y al pronosticar una buena recta final de 2026, plenamente convencido también de que 2027 «será todavía mejor», por aquello de celebrar el Ano Santo Xacobeo.

La terraza restaurante del hotel O Castro. / M. Méndez

Un optimismo que comparte la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), que además de destacar lo «excepcional» que ha resultado el verano la campaña de verano en O Grove destaca la importante afluencia en este mes de septiembre, con una ocupación media en la primera quincena de un 70%.

Así lo explicaba hace ya unos días, cuando también miraba al futuro con optimismo gracia a la celebración de la Festa do Marisco y, entre noviembre y diciembre, las jornadas de exaltación del centollo que promueve la propia entidad, presidida por José Besada.

Ni que decir tiene que la posibilidad de disfrutar del turismo de naturaleza, con la ornitología como principal reclamo, así como la opción de visitar el Acuario O Grove o seguir disfrutando del Monte Central, el golf, Casino La Toja y demás alicientes que encierra A Toxa contribuyen igualmente a incrementar las posibilidades de éxito turístico para la localidad meca en lo que resta de año.