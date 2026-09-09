Ruta Padre Sarmiento, la alternativa para la desestacionalización en O Salnés

Ofrecer la posibilidad de completar, a lo largo de los 365 días del año, la vuelta al litoral de O Salnés, desestacionalizando el turis mo y los peregrinajes. Esa es la propuesta que presentará la Diputación de Pontevedra en las jornadas sobre Camiños Pontevedreses que se van a celebrar en el monasterio de Poio entre los días 18 y 19 de septiembre y que impulsan la Academia Xacobeo.

Las jornadas fueron presentadas esta mañana con la presencia de Luis López, presidente de la Diputación; Ángel Moldes, alcalde de Poio; y Marcelino Agís, presidente de la academia. Este último fue el encargado de detallar el contenido del programa que se desarrollarán en dos días. La primera de esas jornadas incluye una visita guiada al monasterio de Poio previa a la celebración del acto solemne de ingreso de nuevos académicos; mientras que el segundo se dedicará, en horario de mañana a conferencias y, por la tarde, a visitar Combarro y la isla de Tambo. El aforo está limitado a un centenar de personas, y la inscripción está todavía abierta y es gratuita.

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Luis López insistió en que "queremos proyectar la ruta Padre Sarmiento para que los visitantes elijan las Rías Baixas y puedan completarla en cualquiera de los 365 días del año. Somos un destino vinculado a la naturaleza y este recorrido por el litoral invito a que lo hagan, porque es espectacular", explicó.