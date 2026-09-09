El PP de O Grove sigue desnortado a ocho meses de las elecciones

Los dirigentes provisionales del PP de O Grove y los que mandan en el partido desde Pontevedra tratan de transmitir una posición de firmeza y unidad que, en realidad, no es la que parece existir en la localidad, donde el partido sigue fraccionado y descabezado a ocho meses de la cita con las urnas, y a la espera de que se desvele de una vez por todas el nombre del alcaldable, siendo el empresario Diego Portela el mejor colocado en todas las quinielas.

Esgrimían hace días los conservadores, tras recibir el visto bueno correspondiente para posicionarse en esta dirección, que el PP meco «está unido, tiene equipo, tiene proyecto y está trabajando», por lo que «el momento de hablar de candidatos llegará cuando corresponda».

Llegan a decir que «hablar de supuestas dificultades para encontrar candidato es una manera de desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es el trabajo que se está haciendo por O Grove».

Alfonso Rueda en O Grove: una visita con mucha chicha política / Noé Parga

Así, tratando de desmentir lo que es una evidencia, intentando disimular las enormes dificultades para perfilar la próxima lista electoral y sin precisar fechas sobre la presentación del alcaldable, a pesar de que las elecciones se celebran en mayo y nadie sabe de su existencia ni conoce el supuesto trabajo que se está llevando a cabo, los conservadores tratan de salir al paso de lo apuntado hace días por FARO DE VIGO en relación con las fuertes inversiones de la Xunta y la Diputación en el Concello.

José Cacabelos

Se advertía entonces de que el alcalde socialista José Cacabelos puede ser el gran beneficiado de las mejoras introducidas en la localidad, y no solo por haber gestionado muchas de ellas, como regidor que es, sino también porque el alcaldable socialista aparece en la foto de las inauguraciones o presentaciones, mientras que el PP local sigue sin tener a alguien que le reste ese protagonismo.

Y como carece de esa referencia, porque ha sido incapaz de cerrar en tiempo y forma el relevo del exalcaldable Pablo Leiva, al igual que cerró tarde, mal y arrastro el de su predecesora, Beatriz Castro, al partido de la gaviota solo le queda patalear e insistir en que la financiación de las grandes obras corresponde a su partido en la Xunta y la Diputación, que es algo que nadie puso en duda.

El alcalde inaugurando el complejo polideportivo de As Bizocas junto a Luis López. / FdV

Por cierto, que el PP dice, por un lado, que ya es «un partido unido y perfectamente coordinado, con personas que trabajan cada día por el futuro del municipio». Pero, por otra parte, deja entrever que aún no es así, pues sostiene: «Queremos que nuestra militancia participe y que sean los afiliados los que tengan voz a la hora de decidir quién debe encabezar el proyecto para O Grove, pues esa es la mejor manera de demostrar que somos un partido unido, democrático y con futuro». Es decir, que si aún no han decidido, poca unidad pueden demostrar todavía.

Un partido venido a menos

Sea como fuere, tras haber perdido hace años la Alcaldía de manera escandalosa, padecer una cascada de dimisiones en el grupo municipal y de estar a punto de dejar de ser el primer partido de la oposición, al cosechar en las últimas citas electorales sus peores resultados históricos, el PP meco no quiere perder el optimismo.

Eso sí, ya sea en O Grove o Pontevedra, comete algún error de cálculo, sobre todo cuando dice que «otros aparecen en la foto cuando las cosas están conseguidas, pero lo importante es saber quién está trabajando previamente para que esas actuaciones sean una realidad».

Así presentó Alfonso Rueda una inversión de 40 millones de euros que beneficia directamente a O Grove y Sanxenxo. / Iñaki Abella

A lo que añaden que «la cooperación entre administraciones es fundamental, y el Concello debería ser el primero interesado en colaborar con la Xunta y la Diputación para que sigan llegando inversiones, en lugar de instalarse en la confrontación permanente».

Sin citarlo, esas reflexiones están claramente dirigidas al alcalde, que fue quien hizo las gestiones para lograr la reforma de la calle de Luis A. Mestre o para el complejo polideportivo de As Bizocas.

Y se refieren a él porque de todos es sabido que José Cacabelos mantuvo en el pasado duros enfrentamientos políticos con los gobiernos autonómico y provincial. Pero en la actualidad los reproches del PP suenan a «resesos» y sacados de contexto, ya que las últimas grandes inversiones anunciadas o ejecutadas partieron de las posiciones de diálogo y cooperación mantenidas por la Xunta y el Concello, además de estar acompañadas del agradecimiento público del regidor, quien llegó a destacar en diversas ocasiones el talante colaborador y constructivo de la conselleira de Infraestruturas.

El alcalde recibiendo a Alfonso Rueda en A Lanzada. / Iñaki Abella

De hecho, las relaciones entre el Concello, la Diputación y la Xunta parecen ahora más fluidas que nunca, de ahí esas fotos que tan poco gustan a algunos barones conservadores en las que se ve a Cacabelos al lado de Alfonso Rueda, Luis López o la citada conselleira, María Martínez Allegue.

Mal que le pese al PP local, el socialista tiene todo el derecho del mundo a estar ahí, aunque solo sea por una cuestión de respeto institucional, y los conservadores mecos deberían saberlo, y quizás lo entenderían si tuvieran a alguien de peso al frente.

En definitiva, que el PP de O Grove sigue sin un líder que le permita avanzar con firmeza hacia la cita electoral y canalizar la labor de oposición para atacar a Cacabelos donde verdaderamente pueda dolerle, como son «los accesos a las playas en condiciones deficientes, un servicio de recogida de basura deficitario, aceras destrozadas, deficiencias de mantenimiento que afectan a la imagen del pueblo y múltiples conflictos relacionados con el personal contratado en distintos departamentos municipales», tal y como denuncian los propios populares.