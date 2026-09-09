Los pescadores de anguila completan una «excelente campaña» a pesar de una notable presencia de peste roja

La flota arousana que se dedica a la pesca de anguila en la ría y el río Ulla está a punto de completar una campaña que tacha de «excelente». Pero no exenta de incertidumbre en esta su recta final, ya que la conocida como «peste roja», está afectando a la especie.

De este modo explican la mortandad registrada en días pasados y el hecho de que en la tarde del lunes aparecieran cientos de ejemplares muertos en el puerto de Carril (Vilagarcía de Arousa), como ya avanzó FARO DE VIGO ayer.

«Teníamos la anguila guardada dentro del agua para subastarla ayer, porque lo hacemos los martes y viernes, pero el lunes apareció muerta, ya que cuando la temperatura del agua sube tanto, incluso por encima de los 24 grados, aparece la peste roja, que es contagiosa y acaba matándola toda, de ahí que tuviéramos que tirarla y alguno decidiera arrojarla directamente al mar en medio de los pantalanes de Carril, lo cual es algo que no se debe hacer», explican los propios pescadores.

Antes de aclarar que «también en los ríos de Asturias estuvo muriendo la anguila últimamente» y recordar que «aquí tuvimos un episodio muy fuerte en 1985».

La peste roja, procede apuntar, es una enfermedad bacteriana grave que afecta principalmente a la anguila europea (Anguilla anguilla), provocada por la bacteria «Vibrio anguillarum». Se distingue por la presencia de puntos o manchas rojas localizados sobre el vientre y las áreas laterales del cuerpo del pez, al que puede causar lesiones dérmicas que pueden terminar ulcerándose, además de generar hinchazón y ennegrecimiento general de la piel.

Algunas de las anguilas aparecidas muertas. / FdV

En entornos de acuicultura o cautiverio controlado puede combatirse mediante el uso de antibióticos específicos, pero en el medio salvaje puede acabar causando mortandad, y al disminuir las anguilas se altera la cadena alimentaria marina.

Lo ocurrido esta vez, que desencadenó el lanzamiento al mar de buena parte de la anguila muerta, generó incredulidad, estupor e incluso indignación entre los pescadores deportivos y profesionales, mariscadores y cuantos presenciaron la escena. Mientras las gaviotas aprovechaban la existencia de presas fáciles a su alcance para darse un auténtico festín, los testigos no dudaban en señalar que las anguilas «fueron tiradas al mar por los propios pescadores».

Muy molestos por lo que había sucedido, explicaban que «se trata de decenas, puede que cientos de anguilas, que alguien ha tirado al agua después de pescarlas, quizás porque se le habían muerto dentro de las redes o en la embarcación, antes de llegar a la lonja».

Hay que tener en cuenta que la anguila se vende viva y que incluso se habilitan en las lonjas viveros especiales para que así sea. Allí donde no existen se permite a los pescadores mantenerlas dentro de las redes, sumergidas en el agua y amarradas a las embarcaciones, hasta el momento de su venta y traslado.

A veces aparecen muertas cuando son recogidas las nasas para llevarlas a puerto, quizás porque a causa de las corrientes registradas se acumula una cantidad excesiva de algas dentro de los aparejos, provocando la muerte por asfixia del escurridizo pez.

Aunque finalmente se supo que la mortandad se habría producido mientras la anguila esperaba a ser vendida, según aseguraron en el sector, esa era la hipótesis que se barajaba inicialmente en el puerto de Carril, donde hay quien cree que «algunos profesionales del sector no actúan como tales, a pesar de que han recibido todo tipo de ayuda por parte de las Consellerías de Medio Ambiente y de Mar, incluso consiguiendo nuevas zonas de pesca, de ahí que sea necesaria una investigación por parte de la cofradía Carril, la Xunta y el Seprona».

La zona del vertido de anguilas. / FdV

Como también hay quien dice que «este tipo de prácticas perjudican a todo el colectivo en un momento especialmente delicado», dado que la anguila está en el disparadero y su pesca puede tener los meses contados.

Se refieren al hecho de que las autoridades competentes, tanto en España como en Europa, la consideren una especie altamente vulnerable e incluso amenazada, de ahí que, como se informó en meses pasados, se abrieran diferentes vías de negociación para limitar e incluso prohibir totalmente su captura.

«En peligro de extinción»

Algo a lo que se oponen el sector y la administración gallega, donde hasta ahora han podido presumir de frenar los intentos del Ministerio para la Transición Ecológica por declarar la anguila especie «en peligro de extinción» como paso previo a vetar sus capturas.

En la Consellería do Mar siempre insistieron en que la pesca de esta especie en la comunidad «se realiza de forma sostenible y totalmente responsable por parte de nuestro sector», que es algo que, en buena lógica, contrasta con la imagen de las anguilas aparecidas muertas en el puerto de Carril.

Algunos de los peces muertos. / FdV

Esto explica el enfado de quienes se han topado los ejemplares muertos e incluso de miembros del propio sector, amenazado no solo por las limitaciones que desde Madrid y Bruselas se pretenden introducir, sino también por la acción de los delfines mulares (arroaces), capaces de perseguir a este escurridizo pez hasta el río Ulla y darle caza cuando ya está dentro de las nasas butrón (voitirón) que emplean los pescadores de Rianxo, Pontecesures y/o Carril, en el caso de la ría de Arousa, o los de Arcade.

Este último y el carrilexo son, precisamente, los puertos más importantes de Galicia para la pesca de anguila, este año con más de 12 y 9 toneladas subastadas en sus lonjas por valor de 202.000 y 145.000 euros, respectivamente.

Suman nada menos que 21 de las 24 toneladas totales vendidas en Galicia en la campaña que finaliza el próximo día 30, la cual se mantiene, al menos de momento, lejos de las casi 38 toneladas totales subastadas en la comunidad en 2025, y a «años luz» de las 46, 47 y 63 toneladas colocadas en el mercado desde Galicia en 2009, 2013 y 2006, respectivamente.

La flota de la anguila, contra las cuerdas por los arroaces. / Pedro Mina

En las dos últimas décadas fueron 712 las toneladas de anguila comercializadas en las «rulas», por un importe superior a 11 millones de euros, alcanzando la de Arcade en ese período 455 toneladas (más de 5 millones de euros) y superando la de Carril las 167 toneladas (1,7 millones de euros.

Otras lonjas destacadas fueron las de Ferrol, con 43 toneladas y 457.000 euros, A Guarda, que vendió 10 toneladas para ingresar casi 4 millones y las de A Coruña y Vigo, acercándose la primera a las 10 toneladas (99.000 euros) y la segunda, a 9 toneladas (122.000 euros).

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No cabe duda de que se trata de un recurso importante en lonjas como la de Carril. Y mucho más ahora que el marisqueo atraviesa su peor momento y algunos parquistas han decidido dejar de vender sus bivalvos en ella para hacerlo en la de Vilaxoán.