O Salnés regresa a las aulas con menos alumnos y más seguridad vial

Los colegios e institutos de O Salnés y Ullán vuelven a ser un hervidero de niños. Tras el descanso estival, en torno a 20.000 chavales regresaron a las aulas, en una jornada en la que no se produjeron incidencias reseñables, según la Consellería de Educación.

El nuevo curso, con los malos resultados del Informe PISA todavía calientes, estará marcado en Arousa por un nuevo descenso en el número de alumnos (sobre 500 matrículas menos que el curso anterior), y por las progresivas mejoras en materia de seguridad vial, con medidas como el estrechamiento de la calzada en el entorno del colegio de A Escardia, en Vilagarcía, o la próxima creación de un «camino escolar seguro» en Mosteiro (Meis).

La «vuelta al cole» se vive de manera muy distinta en colegios de Primaria e institutos. En los primeros, no faltan los centros en los que el primer día de clase se convierte en una pequeña fiesta temática; en los segundos, optan generalmente por la sobriedad de la presentaciones de bienvenida y un primer día más suave desde el punto de vista lectivo.

Entre los colegios que, año tras año, trabajan durante semanas para hacer del primer día de clase una mañana especial se encuentra el de Rubiáns, en Vilagarcía. Cada curso, trabajan un tema especial junto a su mascota, Sabela. El curso pasado, habían convertido el colegio en una granja, y este lo han llenado de personajes literarios.

Juegos en la fiesta de Zona Aberta. / Pedro Mina

Bajo el título de «Sabela que conto tes!», el colegio ha programado una serie de actividades que girarán en torno a la literatura, y que arrancaron este miércoles con una actividad, en la que los profesores se presentaron ante los niños caracterizados como el Quijote, Julio Verne, el Capitán Nemo, Peter Pan o Caperucita Roja.

Aunque en el colegio de Rubiáns, este principio de curso 2026-27 será inolvidable y más especial si cabe porque por fin han logrado adelantar el inicio de la jornada lectiva, como llevaban reclamando desde hace década y media familias y profesores, lo que permitirá a los niños comer con más calma y a sus padres atender mejor sus trabajos.

Un momento de la actividad literaria en el colegio de Rubiáns. / FdV

En el colegio de A Escardia, por su parte, ya han podido disfrutar de la nueva señalización de tráfico en la calle Ramón López Piñeiro, que obligará a los conductores a moderar la velocidad en el entorno de la escuela. La comunidad educativa llevaba tiempo quejándose de la velocidad a la que pasaban algunos vehículos por la zona donde está el paso de peatones elevado que da acceso al patio, y el Concello de Vilagarcía ha estrechado los carriles de circulación con pivotes para obligar a los conductores a moderar la marcha en esa zona.

Padres y alumnos, a la salida de clase en el colegio Sagrada Familia, de Vilagarcía. / M.Méndez

Mientras, en institutos como el Castro Alobre (Vilagarcía) o el Francisco Asorey (Cambados), organizaron presentaciones de bienvenida a primera hora para sus alumnos de nuevo ingreso. En el Castro Alobre, las presentaciones se extendieron a todo el alumnado a lo largo de la mañana, pero de forma escalonada.

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Ya por la tarde, en Vilagarcía la plaza de Galicia se convirtió en epicentro de una fiesta de «vuelta al cole» organizada por la asociación de comerciantes Zona Aberta, con música, colchonetas y juegos hinchables.