La construcción de Arousa esquiva los efectos negativos de la inflación y la falta de mano de obra

El sector de la construcción de O Salnés cerró el primer semestre de este año con unas cifras de trabajo similares a las del mismo periodo de 2025. El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) advertía esta semana de la desaceleración del sector en el municipio de Pontevedra y su área de influencia en lo que va de 2026 debido, entre otros factores, a la inflación y la falta de mano de obra. Sin embargo, el volumen de trabajo de las empresas de Arousa se mantiene estable, y en algunas localidades incluso ha aumentado.

Entre los nueve municipios de O Salnés y los tres del Ullán, entre enero y junio de este año se aprobaron 58 expedientes de obra nueva y 111 de rehabilitación, lo que hace un total de 169 encargos. En el mismo periodo de 2025, se habían visado 53 expedientes de obra nueva y 101 de rehabilitación, lo que suma 154. Las cifras de expedientes son, en consecuencia, mejores en este 2026.

En cambio, el presupuesto de ejecución material de los proyectos aprobados este ejercicio sí es notablemente inferior al de la primera mitad de 2025. Pero esto se debe principalmente a una situación anómala, ya que en el informe del año pasado se incluía el nuevo centro de salud de A Mariña, en Vilagarcía, un edificio que, él solo, ya cuesta casi 20 millones de euros.

Principales municipios

En Vilagarcía, entre enero y junio de este año se aprobaron 43 expedientes (13 de obra nueva y 30 de rehabilitación), uno más que en el mismo periodo de 2025. Eso sí, el presupuesto total de ejecución de los proyectos aprobados este año apenas supera los ocho millones de euros, mientras que en el primer semestre de 2025 rebasaba los 23 millones, debido en gran parte al ya citado nuevo centro de salud.

Los últimos años fueron muy florecientes para el sector de la construcción, gracias en parte a las ayudas millonarias procedentes de Europa para la rehabilitación y mejora energética de los edificios. Pero después de unos años en los que las grúas de obra volvieron a convertirse en parte del paisaje urbano de muchos pueblos, el informe más reciente de los arquitectos técnicos de Pontevedra enfriaba notablemente la euforia, al menos en el municipio de Pontevedra y su área de influencia.

Sin embargo, el mismo informe parece apuntar que el sector está aguantando mucho mejor en Arousa. En Sanxenxo, este 2026 también está siendo todavía mejor que 2025, con más obras en marcha y más dinero movilizado.

En municipios como Cambados y O Grove sí se aprecia un leve descenso de expedientes

Sanxenxo es, con mucha diferencia, el municipio con mayor vigor inmobiliario. En el primer semestre de este año se aprobaron 24 expedientes de obra nueva, entre los que se encuentran cuatro edificios de vivienda colectiva, dos bloques para apartamentos turísticos, y una veintena de viviendas unifamiliares.

El presupuesto de ejecución material (que incluye el coste de los materiales, de la mano de obra y de la maquinaria y andamios necesarios para completar la obra) se aproximó a los 12 millones de euros. Las cifras de Sanxenxo en la primera mitad de este 2026 son mejores que las de 2025, ya que entonces se habían validado 15 expedientes de obra nueva, por un montante de 3,8 millones de euros.

En lo que respecta a la rehabilitación, en el primer semestre de este año se aprobaron 32 expedientes, por un valor de 3,6 millones. El año pasado habían sido menos obras (29), pero de mayor envergadura, con un presupuesto de 6 millones. Aún así, el balance global de este 2026 en Sanxenxo es mejor que el de 2025.

Vilagarcía de Arousa es el segundo municipio de la comarca donde mayor dinamismo tiene el sector. Según los datos recopilados por el Coatpo, se aprobaron hasta el 30 de junio 13 iniciativas de obra nueva, entre las cuales figuraban cinco edificios de viviendas y dos piscinas. Hace un año, sin embargo, habían salido adelante 17 expedientes de obra nueva, que incluía 14 viviendas unifamiliares.

También hay más rehabilitaciones en marcha en Vilagarcía, con 30 expedientes y un presupuesto de 2,5 millones de euros, frente a las 25 obras y 3 millones de presupuesto de 2025.

O Grove y Cambados

O Grove y Cambados son otras dos poblaciones donde la construcción tiene un peso importante, aunque la práctica totalidad de los encargos más recientes siguen siendo para rehabilitaciones, pese al final de las ayudas europeas.

En Cambados se aprobaron en el primer semestre de este 2026 un total de 17 expedientes, de los cuales 15 eran de rehabilitación, y un presupuesto de ejecución material de 327.000 euros. En este caso, sí existe una desaceleración con respecto a 2025, ya que entonces se habían aprobado 19 expedientes (con seis de obra nueva), y el presupuesto conjunto rondaba el millón de euros.

En OGrove, por su parte, salieron adelante hasta junio cuatro expedientes de obra nueva (entre ellos, uno para tres apartamentos turísticos y dos de talleres), y 14 de reforma, con un presupuesto de 1,4 millones de euros. El año pasado habían sido menos expedientes (11, de los cuales solo dos eran de obra nueva), pero los trabajos habían sido de mayor envergadura, sumando más de 1,8 millones de euros de presupuesto.

Vilanova es otro municipio donde la construcción ha mostrado vitalidad en este 2026, tras aprobarse la construcción de tres viviendas unifamiliares y de dos zonas deportivas, así como cinco rehabilitaciones. En términos globales, las cifras son similares con respecto a 2025, con la particularidad de que el presupuesto de ejecución material se ha disparado debido a la obra pública en zonas deportivas. En lo que respecta a los demás municipios de OSalnés y Ullán, en Meaño salieron adelante ocho expedientes; en A Illa, tres (uno de ellos, una parcela de servicios para autocaravanas); y en Catoira y Pontecesures solo uno, respectivamente.

Valoración de Coatpo

El presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra, el vilagarciano Manuel Rañó señaló, con respecto a los datos de Pontevedra, que el sector de la construcción camina con paso firme, pero que las limitaciones actuales por la escasez de trabajadores y el incremento de los costes están afectando negativamente a su crecimiento en un contexto favorable para la construcción.

Rañó cree que a corto y medio plazo «se debe continuar incrementando la oferta de vivienda» en Pontevedra y en los principales núcleos de población de la provincia para resolver el problema de la escasez habitacional.

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«Hace falta impulsar proyectos de todas las tipologías, tanto en venta como en alquiler, para que exista una oferta asequible para todos los bolsillos». A su juicio, los agentes del sector de la construcción, entre los que están los arquitectos técnicos, «deben colaborar para generar la oferta que sea capaz de atender a la creciente demanda».