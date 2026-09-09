El conselleiro de Sanidade justifica el traslado estival de la ambulancia medicalizada de O Salnés a Sanxenxo por la mayor demanda

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió en el Parlamento de Galicia que la decisión de trasladar durante los meses de verano a Sanxenxo la base de la ambulancia medicalizada de O Salnés responde a «criterios técnicos y de demanda» y está respaldada por los datos de actividad registrados durante la temporada estival.

Gómez Caamaño señaló que durante julio y agosto la unidad realizó 207 movilizaciones, de las que 110 tuvieron lugar en Sanxenxo, lo que representa el 53,1 % del total. El conselleiro destacó que más de la mitad de la actividad se concentró en el citado municipio turístico, que fue precisamente donde se situó temporalmente la base durante el verano.

Las restantes 97 movilizaciones se repartieron por otros municipios de la comarca y su entorno. En concreto, 32 correspondieron a Vilagarcía de Arousa y 22 a O Grove, mientras que también se registraron intervenciones en Meaño, Cambados, Meis, Poio, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa y Ribadumia.

Para el responsable autonómico, estos datos demuestran que el traslado temporal de la base no supuso dejar sin cobertura al resto de municipios de O Salnés. En el caso de Vilagarcía, recordó que durante julio y agosto se mantuvo operativa las 24 horas una ambulancia de soporte vital básico y que, además, se incorporó otra unidad entre las diez de la mañana y las diez de la noche.

La masiva afluencia de visitantes y el abuso del alcohol hacen que se produzcan numerosos incidentes. / M. Méndez

Cinco ambulancias básicas permanentes

Gómez Caamaño incidió en que el dispositivo sanitario de la comarca dispone de cinco ambulancias básicas en funcionamiento permanente, con bases en Caldas de Reis, Cambados, O Grove, Sanxenxo y Vilagarcía de Arousa. A ellas se sumaron durante el verano el refuerzo de doce horas en Vilagarcía y la ambulancia medicalizada cuya base fue trasladada temporalmente a Sanxenxo.

El conselleiro también recurrió a los datos del verano de 2025 para justificar la decisión. En julio y agosto del pasado año, la ambulancia medicalizada realizó 245 movilizaciones, de las que 118 fueron en Sanxenxo y 57 en Vilagarcía. A juicio de Sanidade, la concentración de actividad en Sanxenxo durante los meses estivales no constituye, por tanto, un fenómeno puntual, sino una tendencia que ya se había observado el año anterior.

«Las decisiones del 061 están basadas en análisis rigurosos de la actividad de los recursos, la distribución de la población, los tiempos de respuesta, los recorridos a los hospitales y la accesibilidad», defendió Gómez Caamaño.

Intervenciones sin traslado

El conselleiro puso además el foco en el tipo de asistencia prestada por la unidad, más allá del número de movilizaciones. De las 207 actuaciones realizadas durante julio y agosto, 78 finalizaron con asistencia en el propio lugar y otras 18 con derivación a atención primaria.

En total, fueron 96 movilizaciones, el 46,4 % del conjunto, que terminaron por alguna de estas dos vías y no con un traslado hospitalario.

La ambulancia medicalizada de O Salnés, en un operativo. / Noe Parga

La ambulancia medicalizada también intervino a petición de otros profesionales sanitarios. Según los datos facilitados por Sanidade, se registraron 31 movilizaciones por iniciativa hospitalaria y otras 20 solicitadas por médicos de atención primaria, sumando 51 actuaciones requeridas desde la propia red asistencial.

Gómez Caamaño defendió así el papel de la unidad como un recurso integrado en el conjunto del sistema sanitario, tanto para atender emergencias en domicilios y espacios públicos como para prestar apoyo a hospitales y centros de salud.

La coordinación se completa, según explicó, con las unidades avanzadas de Pontevedra y con los helicópteros medicalizados del 061, que son movilizados en función de las necesidades y de las condiciones operativas.

La intervención del conselleiro. / Mónica Arcay

Centros de salud y Hospital do Salnés

El conselleiro añadió que el dispositivo sanitario de verano no se limitó a la reorganización de las ambulancias. Sanidade reforzó también los centros de salud y los puntos de atención continuada, especialmente ante acontecimientos de gran afluencia de población, y el propio Hospital do Salnés.

Gómez Caamaño recordó asimismo que el pasado mes de julio mantuvo una reunión con el alcalde de Vilagarcía de Arousa y con responsables de la área sanitaria y del 061 para explicar los motivos de la organización del dispositivo estival.

La explicación del conselleiro no convenció al portavoz de Sanidade del grupo socialista, Julio Torrado, que reclamó al Gobierno gallego que garantice una ambulancia medicalizada para O Salnés durante todo el año.

Torrado emplazó al Ejecutivo a ser «la solución y no el problema» y expresó su «convencimiento» de que la comarca acabará disponiendo de este recurso de manera permanente, aunque advirtió de que sería «vergonzoso que esperaran a anunciarlo antes de las elecciones municipales».

Manuel Méndez

El diputado socialista consideró que Sanxenxo necesita una ambulancia medicalizada durante el verano, debido al fuerte incremento de población que experimenta el municipio y el conjunto de la comarca, pero rechazó que ese refuerzo se haga «a costa de que la pierda el Hospital do Salnés».

Torrado recordó que el incremento demográfico estival convierte a O Salnés en la tercera población de Galicia durante el verano y cuestionó los «supuestos criterios técnicos» esgrimidos por Sanidade para justificar el traslado de la ambulancia.

El portavoz socialista también vinculó el debate actual con la decisión adoptada tras las elecciones municipales de 2020 y recordó que entonces se comunicó que el Salnés perdería el servicio al día siguiente de aquellos comicios. Asimismo, señaló que la portavoz del PP en Vilagarcía había llegado a asegurar que, si su partido gobernaba, «habría ambulancia medicalizada».