El Concello proyecta obras en Castrelo, pero no garantiza el fin de los pozos contaminados

El Concello de Cambados asegura que, después de muchos años, está con la redacción de un proyecto para dar un verdadero servicio de saneamiento al tramo de la carretera autonómica de Castrelo donde se acumulan varias décadas de quejas vecinales. También evaluará la posibilidad de llevar el abastecimiento ante la contaminación de la única fuente de suministro de agua para medio centenar de casas. Pero sobre esto, no garantiza que suponga la solución definitiva.

Según el alcalde, Samuel Lago, en los trabajos previos se han detectado «zonas deterioradas sin la estanqueidad suficiente» en la red de pluviales que se utiliza para fecales, confirmando las sospechas de los afectados sobre posibles filtraciones. Sin embargo, la concesionaria «ve difícil establecer un vínculo directo entre esto y la contaminación de pozos domésticos», explica.

Es más, «en las analíticas de Augas de Galicia resulta que, en prácticamente todos los de zonas agrícolas como esta, hay contaminación por fecales por aplicación de abonos, problemas con fosas sépticas...». De hecho, «no puedo garantizar que luego el agua esté bien», lamenta, explicando que en otra parte de Castrelo tuvieron un problema similar: «Se impermeabilizó la red y el problema no se resolvió».

El caso es que son la única fuente de suministro para este medio centenar de viviendas de A Barca y Baltar, a donde nunca llegó la red municipal de abastecimiento desplegada hace años y, de hecho, la lucha que iniciaron hace ya tres décadas empezó reclamando su inclusión, pero se acaba de construir el drenaje y las aceras de la PO-550 y las autoridades de aquel entonces no quisieron volver a levantarlas.

Así surgió también el problema del saneamiento, pues después se les pidió que conectaran sus fecales a esa red, que no estaba preparada para tal ni para los caudales que se suman cuando llegan las lluvias, suponiendo además del problema particular uno de tipo medioambiental porque el sistema acaba aliviando en el río Umia. Los propios afectados vienen llamando la atención sobre estas agresiones en su periplo ante instituciones como la Valedora do Pobo.

Un viejo error que el actual gobierno local asume, aunque volviendo a llamar a las puertas de la Xunta, como titular de la carretera, para lograr un proyecto de cofinanciación, pues estima un coste de un millón de euros que no puede asumir en solitario.

Ahora acudirá con algo avanzado; uno de los errores reprochados por el PP y los vecinos en anteriores intentos. Según Lago, los técnicos ya han visitado la zona y están a la espera de un estudio topográfico para avanzar en la redacción del proyecto. La solución elegida es instalar una nueva línea para fecales desconectando las viviendas de las pluviales del vial y cambiar las aceras por unas de hormigón.

Noticias relacionadas

En cuanto al abastecimiento, el regidor avanza que van a estudiar si es posible conducir hasta ese punto el servicio en baja de abastecimiento de puntos cercanos o por lo menos dejar ya la preinstalación y luego buscar el modo. Es una cuestión que estudiará con los técnicos.