Cambados sigue sin fumata blanca por los festivos locales

Los festivos locales siguen sin definirse en Cambados. En esta ocasión, el punto de fricción se encuentra en la intención del grupo de gobierno de tener como festivo el martes de Carnaval, algo que el PP no está dispuesto a consentir., apostando por el día del Carmen por la tradición marinera de la villa del albariño. Esa discrepancia se escenificó esta mañana en las comisiones previas al pleno y parece lejos de solucionarse después de que ya fuese rechazada en una sesión la propuesta anterior.

Para el Partido Popular está claro que los vecinos de Cambados no quieren esa jornada no laborable en plenos Carnaval, manteniendo los conservadores la necesidad de que sean festivos el Lunes de Pascua, que favorecería la conciliación de las familias y estiraría la Semana Santa, y el día del Carmen (viernes 16 de julo), ya que es una fecha que el propio PP acordó con la cofradía de Cambados para honrar a una villa eminentemente marinera y que despierta el consenso entre casi todos los partidos.

No descarta Fole negociar otras alternativas, pero descartando por completo la propuesta del Carnaval «puesto que el argumento del gobierno local de que ayudará a la conciliación se cae por su propio peso, puesto que en esa época hay tres días no lectivos consecutivos y solo serviría como parche, además de que los cambadeses insisten en no querer un día festivo en el mes de febrero». Fole continúa con su teima de afirmar que la izquierda cambadesa «quiere eliminar nuestras tradiciones e identidad y llevan dos años aprovechando que los festivos habituales han coincidido en fin de semana para tratar de meter el Carnaval con calzador y crear un nuevo hábito, pero no vamos a aceptar cuestiones en las que no creemos».

Por su parte, el regidor de Cambados cargó contra el PP por buscar cualquier pretexto, hasta el más nimio, como es el caso de los días festivos, para intentar torpedear al grupo de gobierno. Lago recuerda que, en la primera propuesta que se formuló, los festivos eran el lunes de Carnaval y el de Pascua. Esta propuesta fue rechazada por la oposición y el PP «cuestionó la elección de estos días y manifestó su disposición a aceptar el martes de Carnaval al tiempo que defendía la incorporación del Día do Carmen».

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Atendiendo a esa propuesta, «hemos presentado en la comisión incorporar el Día do Carme y el martes de Carnaval, pero nos hemos encontrado con la negativa del PP, que quiere el Lunes de Pascua, una de las fechas que antes cuestionaba abiertamente». Lago insiste en que este «cambio de criterio esconde una falta de seriedad y coherencia total, además de intentar hacer política partidista hasta a la hora de elegir los festivos municipales». El regidor mantiene que «vamos a tratar de mantener el diálogo, pero para eso, la oposición tiene que saber que es lo que quiere, sin cambiar constantemente de criterio».