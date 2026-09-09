Afasal reivindica que «hay mucha vida después del Alzheimer» con una jornada informativa en Vilagarcía y una gala solidaria en O Grove

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Vilagarcía (Afasal) recuerda que ha preparado para este mes dos iniciativas con las que pretende visibilizar la enfermedad, ofrecer información a las familias y reivindicar una mirada diferente hacia las personas que conviven con el Alzheimer. La programación incluye una jornada informativa en Vilagarcía de Arousa y una gala solidaria en O Grove, dos propuestas con formatos diferentes pero con un mismo objetivo: sensibilizar y poner a la persona por delante de la enfermedad.

Las dos iniciativas se enmarcan en el trabajo que Afasal desarrolla durante todo el año para acompañar a las personas con Alzheimer y a sus familias. La asociación ofrece apoyo y orientación, además de diferentes actividades dirigidas a favorecer la estimulación cognitiva, la autonomía, la participación y el bienestar emocional.

La entidad también desarrolla talleres de prevención del deterioro cognitivo, impartidos por personal especializado y dirigidos a personas que no presentan deterioro, con el objetivo de trabajar en el ámbito de la prevención.

Usuarias de Afasal. / FdV

Pero, junto a la atención directa, Afasal sitúa entre sus prioridades la necesidad de dar visibilidad al Alzheimer y hablar de la enfermedad sin miedo ni tabúes. La asociación apuesta por cambiar la percepción social existente y recuerda que recibir un diagnóstico no significa que toda la vida de la persona termine ahí.

«Hay mucha vida después del Alzheimer», reivindica la entidad. Vida que «se expresa en momentos compartidos, vínculos, emociones, capacidades y nuevas formas de disfrutar y participar. Porque, aunque una persona pueda no recordar mañana lo que hizo hoy, hoy puede decidir si quiere hacerlo, si le apetece, si lo disfruta, si quiere participar o simplemente reírse».

Desde esta perspectiva, la asociación considera necesario alejarse de los estereotipos y colocar en el centro a la persona, no a la enfermedad. Una filosofía que pretende trasladar tanto a las familias como al conjunto de la sociedad.

La propuesta de Afasal en la villa meca. / FdV

El objetivo último es «acompañar, sensibilizar y construir una sociedad más inclusiva», en la que las personas con Alzheimer continúen teniendo su lugar, su voz y, sobre todo, su vida. Porque, como resume Afasal, «el recuerdo puede desaparecer, pero lo que se siente mientras se vive sigue siendo de verdad».

La primera de las citas programadas será este sábado en el Auditorio Municipal de O Grove, donde Afasal celebrará una gala solidaria a partir de las 20.30 horas. El acto estará precedido, desde las 20.00 horas, por un photocall a cargo de Paco Luna. Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse en distintos establecimientos de O Grove y también en el propio auditorio el día de la gala.

La velada estará presentada por Mari Cacabelos y contará con una programación de carácter eminentemente solidario en la que participarán el poeta Queco Fresco, el Grupo Teatral Enxebre, el mago profesional Yago Barral y Pablo Gali, concursante de «La Voz», que ofrecerá música en directo. La parte técnica correrá a cargo de Nico Rozadas. Como colofón, la organización ha previsto un gran sorteo solidario de regalos.

La iniciativa cuenta además con la colaboración de diferentes establecimientos y empresas, entre ellos A Meca Piel Peluquería, Marusela Falcón, Cocinamos, Arpeza Decoración, Floristería Grau, Amare, Pastelería Payca, Campaña 1953, Gadis, Afea, Galico Portugués y CopyMan.

La actividad prevista en Vilagarcía. / FdV

Tres expertos en Vilagarcía

La segunda gran actividad tendrá lugar el sábado, a las 17.00 horas, en la Sala de Conferencias del Auditorio de Vilagarcía de Arousa. Se trata de una jornada informativa sobre Alzheimer, con entrada gratuita, aunque será imprescindible realizar inscripción previa debido a que las plazas son limitadas.

El programa reunirá a tres especialistas que abordarán la enfermedad desde diferentes perspectivas. El doctor Manuel Seijo Martínez, facultativo del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), hablará sobre el deterioro cognitivo y el Alzheimer en 2026, con especial atención a las posibilidades existentes para prevenirlo y retrasarlo.

La notaria de Santa Comba y delegada de la Fundación Aequitas en Galicia, Fátima Vázquez Espierrez, centrará su intervención en las medidas de apoyo para las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021, un ámbito especialmente relevante para las familias que tienen que afrontar decisiones jurídicas y patrimoniales vinculadas a la evolución de la enfermedad.

Por último, el doctor Carlos Spuch Calvar, investigador principal del Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), abordará los nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer y la importancia de la detección temprana.