Más de 300.000 euros para pavimentar caminos municipales en Cambados

Cerca de 300.000 euros para mejorar la situación de trece viales de Cambados. Esa es la inversión que ha anunciado el diputado provincial Javier Tourís en su encuentro con el alcalde, Samuel Lago, unas obras que se van a llevar a cabo a través del Plan +Provincia, por el que la villa del albariño se beneficiará de 1,9 millones de euros.

Las actuaciones se van a llevar a cabo en todas las parroquias, en viales con una capa de rodadura muy deteriorada y cunetas en mal estado, por lo que le objetivo primordial de las obras es mejorar las condiciones de circulación y de seguridad. En la parroquia de Cambados se va a actuar en la calle Rafael Dieste y en una zona de la calle Valle-Inclán.

En Castrelo se actuará en cinco camimos, en Corvillón será en uno y en Oubiña en dos. Por último, en Vilariño se acturará en Cacabelos, en Quintá, en Santo Antón y en A Modia.

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El diputado provincial explicó que el Plan +Provincia es clave para los concellos, ya que permite que puedan sacar adelante diferentes actuaciones necesarias. Para ello, la Diputación cuenta con 85 millones de euros, convirtiéndose así «en el plan de colaboración más ambicioso de la historia de la institución provincial», explica Tourís.