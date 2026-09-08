Vilanova colocará más cámaras y vigilará las emergencias desde un nuevo centro

Una sala de emergencias, localizada en la sede de la Policía Local y que podrá actuar en cuestiones de seguridad, movilidad y accesibilidad. Ese es el principal objetivo de un proyecto que se ha comenzado a ejecutar en Vilanova al contar con el respaldo de fondos europeos procedentes de Mar de Santiago.

Esto permite financiar cuestiones como la ampliación del número de cámaras de vídeovigilancia, semáforos inteligentes o la instalación de señalización eficiente entre otras cuestiones. Incluso «nos va a permitir localizar fuego en el monte con rapidez», explica el jefe de la Policía local de Vilanova, Diego Díaz. Todos esas acciones van a estar centralizadas en una sala instalada en la comisaría de Policía Local.

El proyecto contempla un desarrollo a cuatro años, pero la intención es desarrollar el 70% de la actuación en 2027 y el 30% restante en el siguiente año. Para ello ya se han comenzado a licitar cuestiones como la adquisición de un vehículo eléctrico no contaminante por parte de la Policía Local o la instalación de nuevas cámaras en diferentes puntos estratégicos del Concello de Vilanova.

Otra de las inversiones en las que se va a incideir es en elementos para localizar incendios forestales lo antes posible a fin de actuar antes de que pueda descontrolarse. En este ámbito van a ser claves las cámaras, pero también la Inteligencia Artificial que permitirá localizar e identificar lo que está sucediendo con mayor velocidad.

Además de emergencias propiamente dichas, el proyecto también contempla mejoras de accesibilidad como la instalación de un ascensor en el edificio del propio Concello de Vilanova. Otra iniciativa en la que se ha comenzado a trabajar es en la mejora de la señalización, con señales reconvertidas en formato con dos vertientes, por un lado el lenguaje clásico de tráfico, mientras que, por el otero, se cuenta con varios símbolos que indican la altitud sobre el nivel del mar, un dato que puede ser importante manejar en un medio y largo plazo para conocer su evolución. Díaz señala que «hemos estado trabajando en este proyecto que nos va a permitir gestionar las emergencias de manera mucho más activa a los agentes de la Policía Local, creando una estructura de emergencias con la que no cuentan muchos municipios de mayor entidad».

«Queremos mejorar la respuesta ante una emergencia municipal, desde temporales a incendios, todo esto gestionado desde una sala en la que estaremos en comunicación con varios departamentos, ya que la visión que tendremos de lo que está pasando servirá para tomar las decisiones más adecuadas», explica Díaz.

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A través de Mar de Santiago, Vilanova a conseguido financiación para diferentes proyectos de calado en su municipio. El más importante es la construcción del centro de talasoterapia, una apuesta personal del alcalde, Gonzalo Durán, que llevaba más de veinte años esperando por hacerse realidad. El proyecto ya cuenta con el vaso de la piscina y ya han comenzado las obras para construir la cubierta y las conexiones que trasladarán el agua de mar a la piscina en el futuro, cuando abra sus puertas. n