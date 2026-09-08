Vilagarcía reserva plazas para penados a hacer trabajos para la comunidad

El Ayuntamiento de Vilagarcía y el Ministerio del Interior han firmado un convenio para que las personas condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad puedan desarrollarlos en la localidad arousana. El acuerdo tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.

De este modo, el Concello de Vilagarcía se convierte en el primero de OSalnés en tener este convenio activo; y es uno de los pocos de Galicia donde se han habilitado plazas para este tipo de personas penadas. En 2025, por ejemplo, solo se había sumado el municipio de Tomiño, y en lo que va de 2026 solo lo ha hecho el de Vilagarcía.

Los trabajos que puedan realizar estas personas no son remunerados, y su protección social se circunscribe a un eventual accidente o a una baja por enfermedad profesional. Otra de las condiciones que se establece en el convenio es que, «la oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya existentes y de futuro del Ayuntamiento».

Los trabajos no son remunerados, y la cobertura social se limita a accidentes y enfermedades profesionales

El convenio lo firmaron a finales de julio el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Ahora entra en vigor con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio del Interior se compromete a dar cobertura a las contingencias que le corresponden a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados. El Ayuntamiento de Vilagarcía, por su parte, debe facilitar un número de plazas determinadas para personas condenadas y formarlos para el desempeño de sus trabajos.

Encargos habituales

Los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) constituyen una alternativa a la prisión orientada a la reeducación y el resarcimiento social. Las funciones más comunes que desempeñan estas personas se enmarcan principalmente en el mantenimiento urbano y la conservación de infraestructuras comunes. Así, los ayuntamientos refuerzan los servicios operativos ordinarios sin sustituir puestos de trabajo estructurales.

El cuidado del medio ambiente local y la limpieza viaria concentran el mayor volumen de horas de cumplimiento. Las labores específicas abarcan desde el desbroce de parcelas municipales, limpieza de senderos y adecuación de parques infantiles, hasta la pintura de mobiliario urbano y la eliminación de pintadas en fachadas públicas.

Asimismo, es habitual su participación en tareas de apoyo logístico para eventos culturales o deportivos, colaborando en el montaje de escenarios, vallas y señalizaciones provisionales.

Además de la vertiente física, las funciones se extienden al ámbito administrativo y comunitario, dependiendo siempre de las aptitudes del penado. La ordenación de archivos, el inventariado de almacenes municipales o la colaboración en almacenes de alimentos y servicios sociales son perfiles cada vez más recurrentes.

Este modelo no solo alivia costes de mantenimiento menor a las arcas públicas, sino que ofrece al infractor una vía de reparación directa y visible ante sus propios vecinos, transformando una sanción penal en un impacto positivo para la convivencia y el entorno urbano.

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Para controlar el buen cumplimiento del programa Instituciones Penitenciarias realiza una valoración individualizada del penado y un seguimiento de su trabajo, pudiendo exponerse el penado a la pérdida del programa.