Vilagarcía reabre Canelas al baño, pero prosigue la reparación de la fisura en el emisario de la EDAR

El Concello de Vilagarcía ha levantado la prohibición de baño en la playa de Canelas tras recibir el aviso de que los niveles de contaminación fecal descendieron el pasado viernes a los parámetros exigidos. No obstante, prosigue la reparación de la fisura del emisario de la EDAR al que atribuyen el tercer cierre del arenal en este verano.

Los trabajos de reparación del tubo submarino cumplen la semana y desde Augas de Galicia informaron a este diario de que el personal del Programa de Control de Vertidos se desplazó ayer lunes por la mañana hasta el punto para realizar una inspección in situ de la playa y la depuradora vilagarciana.

Según indicaron, vieron una «mayor presencia de agua turbia» y la explicación recibida fue que, mientras se ejecuta el arreglo, «las bombas de impulsión permanecen paradas, por lo que se produce un vertido en un punto próximo». No obstante, las últimas analíticas de la Consellería de Sanidade indican el descenso de los niveles de la bacteria E. coli, según le trasladó al Ayuntamiento.

La Consellería de Medio Ambiente seguirá en contacto con la concesionaria Espina y Delfín y con la administración responsable de la infraestructura y mantendrán activo el seguimiento sobre la situación y sobre cómo se desarrolla el arreglo hasta recuperar la normalidad.

Y es que todavía no hay fecha de finalización de las actuaciones para solucionar la rotura del emisario submarino, que se está desarrollando con buzos y que tiene su complicación.

«Están trabajando a destajo», manifiestan desde el gobierno local, detallando que la conducción está cubierta de arena y hay que retirarla previamente. Además de insistir en que las aguas que brotan «pasaron el tratamiento previo en la planta depuradora, por lo que son aptas para descartarse al mar». Y que el problema en el caso de la playa ha sido que los parámetros para el contacto de baño «son mucho más estrictos».

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Asimismo, desde el Ejecutivo de Alberto Varela confían en que la reparación se realice con «la mayor celeridad posible» y apuntan a la necesidad del millonario proyecto que va a ejecutar junto a la Xunta para ampliar la EDAR. Cabe recordar que, en el caso de este tubo que lleva las aguas tratadas a cinco kilómetros de la costa, solo será revisado para ver la necesidad de modificar los difusores para adaptarlos a la nueva capacidad de la depuradora.