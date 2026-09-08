Vilagarcía ofrece una jornada para hablar del suicidio de forma segura: «Es un arma de doble filo»

Vilagarcía ofrecerá mañana, a las 19.30 horas, en el salón García, una jornada sobre la prevención de la conducta suicida en la que se presentará una «radiografía» obtenida por investigadores de la Universidade de Vigo con datos de situación que «son devastadores», pero sobre todo, se abordará cómo se está atajando el problema a nivel prevención y en el trabajo clínico de las consultas médicas en este asunto, porque «hablar de la conducta suicida es un arma de doble filo».

Las ponencias correrán a cargo de la doctora en Trabajo Social e investigadora del grupo vigués, Paula Frieiro; Mónica Gundín, trabajadora social del Sergas e instructora del proyecto YAM de prevención dirigida a jóvenes, y José Eduardo Rodríguez Otero, psicólogo clínico en el área sanitaria de Vigo que trabaja de manera exclusiva en este ámbito.

Frieiro indicó que pretenden conocer otras perspectivas sobre una problemática con cifras preocupantes en Galicia, pues la tasa gallega «es casi un 48% superior a la estatal», de 11,37 personas por cada 100.000 habitantes, frente a la nacional de 7,7 y la mundial, de 9,2 personas.

Reconoce que las cifras son «importantes y no lo son al mismo tiempo» a la hora de abordar el asunto, pero tanto ella como la concejala de ServizosSociais, Tania García, pusieron el acento en la importancia de divulgar la «prevención a través de los recursos existentes». De hecho, junto a la coordinadora municipal, Iria Camba, la edila recordó que este jueves es el día mundial de la prevención.

La doctora Frieiro dio las claves de esa investigación transfronteriza financiada por la Xunta en la que, junto a sus colegas, han obtenido una especie de informe de estado.

Detalló que para obtener los datos llegaron a un millar de personas a través de la recogida de más de 600 encuestas en Galicia y casi 400 en el norte de Portugal y «no fue fácil porque también existe cierta niebla institucional a la hora de poder acceder a recoger datos», explicó, detallando que tuvieron que pasaron por cuatro comités de ética.

«Uno de cada tres lo consuma»

«Finalmente llegamos a datos que son devastadores. Una de cada cinco personas jóvenes manifiesta algún tipo de conducta suicida y también nos llama la atención que, cuando llega a hablar de su ideación suicida, una de cada tres veces lo consuma», añadió.

A este respecto expuso que hablar de este tema «es un arma de doble filo», pues «es necesario saber cómo hacerlo y abordarlo». Así, recordó la existencia del efecto Papageno, que «es de carácter protector cuando se habla de los recursos existentes», pero también está el Wergher -aparente contagio-, «cuando hablamos de manera sensacionalista, damos ideas... Por ejemplo, dando detalles escabrosos cuando se trata de alguien famoso. Es un arma de doble filo».

Noticias relacionadas

Asimismo detalló que en su investigación fueron más allá de las cuestiones individuales, analizando cómo interfieren variables socio demográficas, como orientación sexual, origen migrante, la ruralidad, relaciones familiares, el género… Así, notan un cambio de tendencia, con más casos en jóvenes del sexo femenino.