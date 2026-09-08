La unidad de élite de Medio Ambiente exhibe en Catoira su método contra el veneno ilegal

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, pasó una jornada completa de trabajo con los efectivos de la unidad móvil de investigación de conservación de la naturaleza, Uicon, que se puso en marcha hace siete meses con ocho agentes medioambientales con formación específica en diferentes ámbitos.

Una de sus competencias les llevó a la laguna de Pedras Miúdas, en Catoira, donde realizaron una demostración programada en la aplicación práctica del protocolo del veneno. Se trata de una de las áreas más especializadas y en la que resulta fundamental la cadena de custodia para garantizar la correcta toma de muestras y su traslado posterior al laboratorio para analizarlas.

Estas intervenciones forman parte de su tarea de investigar el uso ilegal de venenos en el medio natural. Así, «pueden actuar ante la detección de cebos presuntamente envenenados o casos graves de mortandad de fauna, ocupándose de inicio a fin de todo el procedimiento, desde las comprobaciones iniciales, toma de muestras y otras actuaciones necesarias para determinar las causas y, finalmente, identificar la autoría», explicaron desde la consellería.

Las mismas fuentes detallaron que esta jornada tenía el propósito de poner en valor el trabajo de la Uicon, que «sitúa a Galicia en la vanguardia» en esta materia, pues es de las primeras comunidades en crear un equipo así.

Tras destacar su alto nivel de especialización, con agentes formados en criminalística ambiental, manejo y captura de fauna silvestre o aplicación de nuevas tecnologías de vigilancia en medio natural, la conselleira recordó que su puesta en marcha fue posible gracias al acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales para la formación de esta primera unidad, que es capaz de «ofrecer una respuesta rápida, especializada y coordinada a nivel autonómico».

Asimismo, destacó su eficacia ante situaciones que, por su propia complejidad o por la carga de trabajo que acumulan determinadas áreas, requieren una dedicación especial, conocimientos específicos y habilidades y competencias particulares.

Además de la demostración de Catoira, los agentes dieron muestra de otras de sus principales áreas de actuación. En concreto, en Ribeira hicieron una demostración teórica del procedimiento de captura y extracción de ejemplares de jabalí mediante trampeo, en el marco de las actuaciones realizadas para el control y gestión de la fauna silvestre.

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