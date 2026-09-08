Sucesos
Sin seguro, ITV caducada y positivo indiciario en drogas tras el accidente en Cambados
El joven que protagonizó la aparatosa salida de vía el lunes tiene 24 años y las diligencias están a la espera de la verificación de laboratorio
El conductor que el lunes protagonizó una aparatosa salida de vía en Cambados dio positivo indiciario en consumo de estupefacientes, carecía del seguro obligatorio y tenía la ITV caducada. Es un joven de 24 años de edad que no sufrió heridas de consideración tras llevarse por delante una señal y una farola del alumbrado público en Covas de Lobos.
Hasta el lugar se desplazó Emerxencias de Cambados y la Guardia Civil de Tráfico, con competencias en este vial de titularidad provincial, la EP-9506, que atraviesa este lugar de Vilariño.
Fuentes de la Comandancia de Pontevedra detallan los resultados que dio en el control y que las diligencias están a la espera de obtener los resultados de la prueba enviada a laboratorio que se precisa para verificar los positivos indiciarios.
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