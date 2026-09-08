Sin seguro, ITV caducada y positivo indiciario en drogas tras el accidente en Cambados

El conductor que el lunes protagonizó una aparatosa salida de vía en Cambados dio positivo indiciario en consumo de estupefacientes, carecía del seguro obligatorio y tenía la ITV caducada. Es un joven de 24 años de edad que no sufrió heridas de consideración tras llevarse por delante una señal y una farola del alumbrado público en Covas de Lobos.

Hasta el lugar se desplazó Emerxencias de Cambados y la Guardia Civil de Tráfico, con competencias en este vial de titularidad provincial, la EP-9506, que atraviesa este lugar de Vilariño.

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Fuentes de la Comandancia de Pontevedra detallan los resultados que dio en el control y que las diligencias están a la espera de obtener los resultados de la prueba enviada a laboratorio que se precisa para verificar los positivos indiciarios.