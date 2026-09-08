Ribadumia mejora el entorno de la iglesia de Besomaño

El Concello de Ribadumia ha completado dos fases de actuación en el entorno de la iglesia de Santa María de Besoñamo, destinadas a la puesta en valor de este espacio y a la mejora de las condiciones de acceso al uso de la plaza. Las intervenciones, ejecutadas de manera diferenciada y financiadas a través de dos líneas de ayudas, han supuesto una inversión de casi 65.000 euros.

La primera fase corresponde al proyecto de adecuación del entorno del mirador de la iglesia, con un presupuesto de 30.000 euros, financiado a través del Plan Nacional de Sostenibilidade Turística en Destinos Xacobeos 2021, gestionado por la Mancomunidade do Salnés. El Concello de Ribadumia redactó un proyecto técnico, puso los terrenos a disposición y asumió la dirección de la ejecución de las obras, que fueron licitadas por la Mancomunidade.

Los trabajos se centraron en la puesta en valor del mirador y en la ordenación de la plaza, así como en la mejora de la barandilla y el muro sobre el que se asienta.

Noticias relacionadas

La segunda fase se desarrolló con el objetivo de mejorar la accesibilidad en el entorno del templo. Con una inversión de 35.000 euros, la intervención fue financiada a través de las ayudas convocadas por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y gestionadas a través del GDR. En este caso, los trabajos permitieron ampliar la zona de la plaza de acceso y reducir la superficie asfaltada, creando un nuevo espacio pavimentado con losas de granito. La actuación se completó también con la instalación de un sistema de drenaje de aguas pluviales e iluminación pública.