La reposición del paseo de madera de A Toxa está bloqueada

Con su total retirada, el pasado 11 de agosto comenzaba en la isla grovense de A Toxa la reposición de la maltrecha senda de madera que avanza desde el puente hacia la parcela de O Redondo en la que se ubica el centro de artesanía.

Como se explicaba entonces, se barajaba un presupuesto de 60.000 euros y un plazo de ejecución de un mes para «recuperar de forma urgente la plena funcionalidad y seguridad de la infraestructura».

A punto de cumplirse, las obras están paradas. Se despejó todo el trazado retirando la madera y se colocaron vallas de protección, lo cual limita el tránsito peatonal por la zona, pero nada más se hizo.

La pasarela ha desaparecido, pero su reposición está parada. / M. Méndez

De ahí el malestar mostrado por vecinos de O Grove que suelen pasear por el lugar, así como el enfado de usuarios y trabajadores del citado centro de artesanía y de La Aldea Comercial situada justo enfrente.

También los residentes en la isla se quejan ante esta situación y hablan, una vez más, de «una absoluta imagen de abandono y despreocupación por parte del Concello», que es «titular y responsable del mantenimiento de la pasarela peatonal de uso público que sobrevuela la carretera de acceso a la isla y descansa sobre pilares circulares de hormigón armado», según se explica en el proyecto.

Festa do Marisco

Ahora que es evidente que los plazos tampoco se cumplirán en esta obra, los ciudadanos exigen explicaciones y la urgente realización de los trabajos con la esperanza de que el paseo de madera vuelva a estar operativo antes de la Festa do Marisco que arranca el 1 de octubre.

La vallas de la obra condicionan el paso. / M. Méndez

Hay que recordar que la reforma de esta pasarela es una vieja demanda y que el Concello de O Grove se dispone a mejorarla mediante «obras de saneamiento y reparación de los pilares de hormigón armado» que sujetan la plataforma, para lo cual se contempla limpiar las armaduras y reforzarlas con una camisa perimetral de hormigón armado y estructura metálica.

Material tecnológico sostenible

Como también se prevé, tras «la retirada del entarimado y la barandilla», proceder a la reposición del pavimento y la propia balaustrada, instalando en su sitio nuevos elementos fabricados en composite de plástico reciclado (WPC), un material tecnológico sostenible fabricado a partir de la mezcla de fibras de madera natural y polímeros plásticos reciclados que no requiere mantenimiento, garantiza una alta durabilidad y tiene un bajo impacto ambiental.

Esta pasarela está considerada «un elemento de movilidad esencial para vecinos y visitantes, integrándose en el itinerario peatonal del paseo marítimo del municipio», según reconoce la administración local.

Estado del paseo, ayer. / M. Méndez

Se decidió repararla tras constatar que, «con el paso del tiempo, y debido a la exposición permanente a las condiciones propias de un ambiente marino de alta agresividad, a causa de la salinidad, humedad, viento y mareas», la estructura que soportaba la pasarela de madera ya arrancada «presenta un estado de deterioro avanzado»

Pero eso no es todo, sino que los técnicos municipales también detectaron una «pérdida del recubrimiento de hormigón en varios pilares y armaduras de acero expuestas al aire y con signos evidentes de corrosión y oxidación».

Eso sin olvidar las «manchas de óxido superficiales que delatan la expansión de la corrosión en el interior de los pilares y un deterioro generalizado del entarimado de madera existente, con tablas partidas, podridas o con pérdida de sección resistente».

A todas esas deficiencias se sumaba «un avanzado estado de deterioro, con pérdida de la capacidad de retención y riesgo para la seguridad de los usuarios», lo cual obligó en su momento al cierre parcial del paseo instalando unas vallas que a la postre, limitaban la movilidad peatonal en la zona y generaban un riesgo añadido.