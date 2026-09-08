Os Penoucos cumple 20 años como referente de la cultura y el compromiso social en el Baixo Ulla

Hace dos décadas, un grupo de personas de Valga puso en marcha un proyecto con una idea muy concreta: reivindicar la cultura, la identidad y el patrimonio del territorio desde la participación ciudadana y al margen de los circuitos culturales convencionales. Así nació en 2006 la Asociación Cultural Os Penoucos, un colectivo que, veinte años después, mantiene vigente aquel espíritu fundacional y continúa desarrollando iniciativas vinculadas a la cultura y a la realidad social del Baixo Ulla.

Desde sus primeros pasos, Os Penoucos situó en el centro de su actividad tres grandes objetivos: la promoción del idioma gallego, la difusión de la creación artística y la defensa y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Una filosofía que ha llevado a la asociación a desarrollar a lo largo de estas dos décadas una programación muy diversa y a implicarse también en diferentes movimientos sociales y ciudadanos de la comarca.

Uno de los primeros grandes proyectos de la entidad fue el festival Artenativa, cuya primera edición se celebró en 2007 con la intención de conceder protagonismo a los grupos gallegos, que por aquel entonces tenían una presencia más reducida en los festivales. Por su escenario pasaron formaciones como Middle-Brain, Nadadora, Jugoplastika, Colectivo Oruga, O Leo i Arremecághona!!!, Noise Project, 6PM, Triángulo de Amor Bizarro y The Homens.

La experiencia tuvo continuidad un año después, con una segunda edición en la que participaron The Blows, Franc3s, Austria, Mequetrefe, Nadadora, Niño y Pistola, Fanny + Alexander, Projecto Mourente y Yoplay. Años más tarde, la asociación recuperó aquella apuesta por la música con el ciclo Carolina Son, celebrado en 2014 y 2016, que permitió disfrutar en Valga de propuestas como Caxade, Cazador, Músculo!, Aries y Birds Are Indie.

Pero la actividad de Os Penoucos ha ido mucho más allá de la música. Durante estos veinte años, la asociación ha promovido magostos, seráns, rutas, jornadas micológicas, presentaciones de libros, talleres, observaciones astronómicas y exposiciones, construyendo una programación que ha buscado siempre conectar la cultura con el territorio y favorecer la participación vecinal.

El audiovisual se convirtió también en uno de los pilares de la programación de la entidad. Desde 2013, Os Penoucos organiza el ciclo de Cinema Social, una iniciativa que ha utilizado el cine como herramienta para abordar cuestiones de actualidad y fomentar el debate.

A lo largo de sus diferentes ediciones se han tratado asuntos como la defensa de la tierra, el feminismo, la inmigración, la libertad sexual y la identidad de género, las revoluciones históricas, las naciones sin Estado, las drogas, Palestina, el racismo, el antimilitarismo y la insumisión. El ciclo también ha dedicado espacio a figuras relevantes de Galicia, entre ellas Moncho Reboiras, Rosalía de Castro y Xosé Manuel Beiras.

Esta dimensión social ha llevado igualmente a Os Penoucos a participar en diferentes iniciativas ciudadanas de Valga. La asociación se implicó en movimientos de base como el colectivo feminista O Refaixo de Carolina, en la defensa del territorio junto a la Plataforma Veciñal Variante Non! y en el Colectivo Memoria Histórica de Valga, que continúa impulsando sus jornadas anuales dedicadas a la recuperación de la memoria.

Un catálogo digital

Uno de los proyectos de mayor repercusión impulsados por la asociación llegó en 2019 con la creación de obaixoulla.gal, un catálogo digital abierto dedicado al patrimonio, el territorio y el paisaje.

La iniciativa, desarrollada con el apoyo de la Asociación Comunidade O Zulo para el desarrollo web, reúne elementos patrimoniales, naturales y paisajísticos de Catoira, Dodro, Padrón, Pontecesures, Rianxo y Valga. El proyecto apuesta además por el software libre y por las licencias abiertas, de manera que tanto sus contenidos como sus componentes tecnológicos puedan ser reutilizados por particulares y organizaciones.

El objetivo es facilitar el conocimiento y la difusión de los valores del Baixo Ulla y convertir en accesible una parte de la memoria territorial de la comarca mediante mapas, documentos y otros recursos digitales.

La defensa del patrimonio natural ha tenido también un capítulo especialmente destacado en los últimos años. En 2023, Os Penoucos inició el procedimiento para lograr la inclusión de los dos alcornoques de la Capela dos Martores en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. La asociación presentó en febrero de aquel año una memoria justificativa con información dendrométrica y referencias históricas sobre los ejemplares.

La petición acabó siendo aceptada en noviembre, convirtiendo a estas dos «sobreiras» en las primeras «árbores senlleiras» de Valga. Para Os Penoucos, ese reconocimiento supone la culminación de una iniciativa encaminada a proteger y poner en valor un elemento singular del patrimonio natural del municipio.

Dos décadas de una misma filosofía

Veinte años después de su nacimiento, Os Penoucos reivindica la vigencia de los principios que llevaron a aquel grupo de vecinos a poner en marcha la asociación. Bajo la idea de hacer «cultura nacional y popular», el colectivo mantiene una concepción abierta y participativa de la actividad cultural y defiende la colaboración como una de las claves para garantizar la continuidad de los proyectos comunitarios.

La asociación considera que, en un contexto marcado por la globalización y por la tendencia a homogeneizar las identidades locales, el trabajo desarrollado desde el territorio resulta especialmente necesario para preservar la cultura propia, la memoria y los elementos que conforman la identidad colectiva.

Con ese bagaje, Os Penoucos culmina ahora sus dos primeras décadas de existencia no solo como una celebración de lo realizado, sino también como una reivindicación de la cultura de base y de la participación ciudadana como herramientas para mantener vivo el pulso social y cultural de Valga y de todo el Baixo Ulla.

Una jornada para celebrar los 20 años

Para abundar en todo ello, la asociación conmemorará esta trayectoria el sábado 10 de octubre en la playa fluvial de Ponte Valga, con una jornada festiva que combinará gastronomía, música y tradición oral. La programación comenzará a las 13.00 horas con una sesión vermú, seguida a las 14.30 horas por un almuerzo cuyo menú incluirá empanada, pulpo «á feira», churrasco con patatas, postre, vino, refrescos, agua, café y licores.

El precio será de 35 euros para los socios que estén al corriente de la cuota de este año, 40 euros para los no socios, 20 euros para los niños de 6 a 12 años y gratuito, para los menores de seis. Las inscripciones podrán realizarse mediante transferencia bancaria o Bizum, enviando posteriormente el justificante al correo de la asociación, con plazo hasta el 7 de octubre a las 23.59 horas.

La tarde continuará a las 17.00 horas con una «regueifa» a cargo de Nuria Penas y Xairo d’Herbón, mientras que a las 18.30 horas llegará el turno del concierto de Satenta, poniendo el broche musical a una jornada concebida para reunir a socios, colaboradores y vecinos y celebrar dos décadas de actividad cultural y compromiso con el territorio.