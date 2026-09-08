Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Batacazo en PisaCrisis migratoria en CeutaGondomar: recibos de agua de 10 añosHogares sin garaje en VigoPrecio de la vivienda disparadoGetafe - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Cultura urbana

Otra obra maestra a gran escala de Joseba Muruzábal en O Grove

La recreación del barrio de Confín en los años cuarenta está terminada

Joseba Muruzábal dando los últimos retoques a la obra, ayer.

Joseba Muruzábal dando los últimos retoques a la obra, ayer. / M. Méndez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

Joseba Muruzábal (Yoseba MP), el vecino de Cambre (A Coruña) al que muchos conocen por la colección de murales gigantes conocidos como «las superabuelas del rural», por aquellos otros que pintó a modo de homenaje a las trabajadoras del mar, siempre a gran escala y adornando todo tipo de fachadas, ha dado las últimas pincelas a su última obra maestra.

No es otra que el mural pintado en la céntrica calle grovense de Castelao en el que recrea una imagen del barrio de Confín en los años cuarenta.

Como ya hiciera hace tres años en el edificio del Cruce do Guardia, el artista urbano ha vuelto a pintar sobre uralita, es decir, una superficie ondulada que hace más compleja su tarea, ya que «no es sencillo definir bien las caras sobre una superficie así», reflexiona el artista.

Noticias relacionadas y más

Fue hace justamente una década cuando, en el festival Desordes Creativas, se decidió a llevar al exterior el primero de los cuadros de su serie «Fenómenas do rural», que venía realizando en su estudio. El éxito cosechado desde el primer momento lo llevó a elaborar desde entonces una treintena de obras que decoran calles de toda Galicia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents