O Grove actúa contra el vandalismo en el Monte Central, pero la maleza se mantiene

El alcalde de O Grove condena los últimos actos vandálicos registrados en la Aldea Grobit, situada en el Monte Central de A Toxa y convertida en «uno de los lugares más visitados por las familias en toda Galicia».

Pintadas y destrozos varios afectaron a este parque infantil situado en ese lugar de fantasía puesto en marcha por el Concello, ahora obligado a contratar a una empresa externa para que se encargue de las reparaciones pertinentes.

Un anuncio que coincide en el tiempo con nuevas críticas y reproches por parte de vecinos y visitantes a causa del «estado de abandono» que presenta el Monte Central o Parque Forestal Xaquín Álvarez Corbacho.

Y es que, a pesar de todas las denuncias públicas formuladas en este sentido, y a pesar, también, del incendio registrado en el cercano campo de golf hace unas semanas, esa gran superficie arbolada de titularidad pública sigue repleta de maleza.

La maleza en A Toxa. Al fondo, O Grove. / M. Méndez

Y no solo hay vegetación que aumenta el riesgo de incendio, sino que continúan tirados numerosos troncos, algunos completamente secos, que fueron derribados por el viento o talados en los últimos años.

A esto se suma la existencia de bancos cubiertos de maleza, esculturas de madera también rodeadas de vegetación e infinidad de balaustradas también de madera rotas o tiradas en el suelo.

Una imagen que ya se ha criticado hasta la saciedad en el pasado y que, como queda dicho, sigue afeando este espacio natural. Así ha estado durante todo el verano y así parece que continuará durante la inminente Festa do Marisco, a pesar de la gran cantidad de gente que, como destaca el alcalde, visita la Aldea Grobit. Al igual que el parque canino, la parcela de los burros «fariñeiros» y la red de senderos que serpentean a lo largo y ancho del Monte Central.