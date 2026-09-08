Nuevo reto para Pichi y su bicicleta: 6.000 kilómetros contra la diabetes

Un año después de «Pedaladas contra el alzhéimer» empieza a rodar «Kilómetros que sanan». Es el nuevo reto solidario de Juan Prieto Cacabelos «Pichi», el ciclista de O Grove que recorre el mundo para recaudar fondos y destinarlos a diferentes organizaciones no gubernamentales.

En esta ocasión el dinero es para la Asociación de Nenos e Xente Nova con Diabete de Galicia (Anedia), y la intención de Pichi es darle visibilidad y apoyo atravesando diez países en un trayecto de 6.000 kilómetros que, como es habitual, aprovechará para ir mostrando su avance y los encantos paisajísticos, turísticos y culturales que se vaya encontrando.

Con el lema «Controla tu insulina, controla tu vida», el solidario ciclista meco avanzará desde el Mar Negro hasta el Océano Atlántico siguiendo durante buena parte del trayecto la EuroVelo 6, conocida popularmente como la Ruta de los Ríos y uno de los itinerarios cicloturistas más famosos y completos de Europa.

M. Méndez

Atraviesa Francia, Suiza, Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria y Rumanía, siendo sus tramos más famosos el francés, que sigue el Valle del Loira, y la Ruta del Danubio, entre Alemania, Austria y Hungría.

Desde el 17 de octubre

Será el 17 de octubre cuando Pichi vuele a Bucarest, antes de trasladarse a Constanza (Rumanía) para iniciar el día 19 su aventura a orillas del Mar Negro «siguiendo los ríos más importantes de Europa, como el Danubio, el Rin y el Loira, hasta llegar al Océano Atlántico, en O Grove», detalla.

Ni que decir tiene que los ríos y castillos serán los grandes protagonistas del paisaje que vaya mostrando Pichi, quien anima a la sociedad a colaborar con la causa aportando donativos a través del banco Caixa Bank, en la cuenta ES46 2100 4080 1421 0034 6747, haciendo constar la referencia «Kilómetros que sanan» y a través de «crowdfunding» en www.migranodearena.org/reto/kilometros-que-sanan.

Las pedaladas solidarias de Pichi contra el alzhéimer, en Corea del Sur, superan los primeros mil kilómetros. / FdV

Además, cualquier tipo de negocio puede convertirse en «establecimiento colaborador» contactando con el propio ciclista a través de WhatsApp en el teléfono 629 761 825.

Su objetivo es que se patrocinen los kilómetros, a razón de 1 euro por cada uno, «y recaudar para Anedia la misma cantidad económica que kilómetros voy a pedalear», es decir, unos 6.000 euros.

Esta vez tendrá refuerzos, al menos en los últimos mil kilómetros, pues en Irún lo estará esperando «una de las tres personas que me metieron el gusanillo de la bicicleta, y que además tiene una sobrina de 11 años con diabetes, de ahí que quiera acompañarme en parte del trazado», explica Pichi.

El recibimiento a Pichi por parte del grupo scout Conteu, en Las Vegas (Corvera). /

El mismo que resalta el trabajo de Anedia, una entidad que arropa a personas con diabetes tipo 1 y a sus familias en toda Galicia, ofreciéndoles apoyo, información y recursos para «vivir la enfermedad con más tranquilidad y conocimiento».

Fue en 2012 cuando un grupo de padres del área de Pontevedra se unió para luchar en defensa de sus hijos con diabetes, dado que se sentían desprotegidos en ámbitos como el educativo y el sanitario.

Al año siguiente nació la Asociación de Nenos e Nenas con Diabetes de Galicia (Anedia), que pronto empezó a «pelear ante los diversos organismos públicos por los derechos de las familias» y que en 2018 amplió su ámbito de actuación para brindar atención y apoyo a los diabéticos de hasta 29 años.

Pichi ya está en casa. / FdV

Con sede en la llamada Casa Azul de la ciudad de Pontevedra, actualmente la entidad desarrolla su trabajo en las cuatro provincias gallegas, «acompañando a las familias y a los profesionales» de la sanidad.

En cuanto a Pichi, a estas alturas ya casi sobran las presentaciones. De entre sus proezas pueden destacarse los 5.300 kilómetros que hizo a pedales en 2022, desde Noruega, para dar visibilidad a la enfermedad del cáncer y arropar a los enfermos y a sus familiares a través de la delegación en O Grove de la AECC.

También es digno de mención el recorrido desde Valencia para tratar de ayudar a una escuela o centro de ayuda pedagógica para los niños desfavorecidos de Venezuela, al igual que los 1.700 kilómetros que trazó en 2021 a favor de Cáritas y los casi 3.000 que hizo aquel mismo año para la asociación Anduriña de ayuda a personas con discapacidades.