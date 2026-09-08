Infraestructuras
El «nuevo» Porto Piñeiro de Valga empieza a verse
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Valga
El Concello de Valga continúa con la transformación de Porto Piñeiro, donde se van a invertir un total de 1,5 millones de euros. Ese dinero se centra en la creación de sendas y pasarelas, así como en la construcción de una piscina y la regeneración de un espacio de gran valor ecológico y convertido en espacio de ocio. El alcalde, José María Bello Maneiro, y el diputado de la Diputación Javier Tourís visitaron los trabajos.
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