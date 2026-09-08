El mirador de A Lanzada se queda sin reparar por una disputa sobre su titularidad

El Concello de O Grove reconoce que el mirador de A Lanzada que viene suscitando quejas se encuentra en mal estado. De hecho, tenía previsto repararlo, pero tuvo que renunciar a ello porque hay «abierta una disputa jurídica sobre la titularidad».

Así lo explica el alcalde, Jose Cacabelos, a raíz de la situación denunciada por usuarios en este diario. Según el regidor, incluyeron esta estructura y otras de contemplación de vistas que precisan de un adecentamiento en el proyecto de la Gastromeca, financiado con fondos europeos concedidos por el gobierno central.

Sin embargo, asegura que tuvieron que retirarlo del listado de lugares en los que intervenir por la falta de claridad sobre la propiedad del terreno sobre el que se asienta.

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Recordó que para recurrir a una subvención la administración de turno «deber acreditar y justificar la titularidad de los terrenos y, en este caso, descubrimos que hay abierto un debate jurídico entre la comunidad de montes y un particular, así que tuvimos que quitarlo». Así las cosas, siguen a a la espera de una resolución.