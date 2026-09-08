Meis teme que Castro deje de lado la Variante Espiritual

La Variante Espiritual es una de las marcas turísticas que ha creado la comarca de O Salnés entorno al Xacobeo, una marca que sigue sin estar reconocida como Camiño de Santiago, pero que es capaz de acoger a más de 10.000 peregrinos prácticamente todos los años, dando una apuesta económica a todos los municipios por los que pasa, especialmente los de interior. Este es el caso de Meis, cuya alcaldesa, Marta Giráldez, cargó en el último pleno contra el presidente de la Mancomunidade, David Castro, al que exigió que no se deje de la do esta ruta y se apueste por otras.

Esta exigencia responde a «un a reunión que hubo una semana antes del pleno de la Mancomunidade, a la que fueron solo alcaldes del PP de la comarca, uno de ellos que no contribuye con el turismo de la Mancomunidade al estar en otro geodestino», explica Giráldez. Esa reunión se registró en la Diputación de Pontevedra para abordar el futuro Xacobeo 2027, y en ella se acordó potenciar la Ruta Padre Sarmiento sin, al parecer, dar mucha importancia a la Variante espiritual.

Giráldez continúa con que «en esa reunión me consta que se fueron a proponer varias iniciativas como potenciar unas rutas en detrimento de otras, perjudicando de esa forma a Meis». La respuesta del presidente de la Mancomunidade, David Castro, en el pleno, no pudo dejar más intranquila a la regidora de Meis, ·»explicó que no se iba a cambiar ninguna ruta de momento, un de momento que no suena nada bien». Giraldez alerta de que no va a consentir que «se perjudique a este municipio y a las personas cuya actividad económica desde de la Variante Espiritual, que son muchos» y no duda en lanzar una advertencia, especialmente al presidente comarcal, «cómo nos enteremos de más maniobras que traten de perjudicar a Meis estamos dispuestos a organizar concentraciones o lo que sea necesario».

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Otra de las cuestiones que está encima de la mesa es el reconocimiento de la Variante Espiritual como Camiño de Santiago, algo en lo que la Mancomunidade lleva trabajando desde hace un par de años sin resultados evidentes. El objetivo era presentar una serie de informes sobre los vínculos históricos de O Salnés con Compostela pero, tras dos años desde su inicio, el trabajo sigue sin salir a la luz.