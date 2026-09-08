Cultura
Desde Italia a Tailandia, o longo percorrido da Semana de Cine da Illa
Entrecortiñas pon en marcha a actividade o vindeiro domingo e inclúe un «Festivaliño» para nenos
Será a segunda edición e chega avalada polo éxito acadado na primeira, que se celebrou o pasado ano. A Semana do Cine da Illa, que organiza o cineclube Entrecortiñas, prantexa este ano unha serie de viaxes que os olevarán a lugares tan alonxados como Italia, Xapón, Tailandia ou Colombia, viaxes que chegan avaladas sobre todo pola calidade dos traballos que se van a poder ver.
A programación deste ano comezará o vindeiro domingo, coa proxección de «Ponyo», de Hayao Miyazaki, que poderá verse no Auditorio a partires das 18.00 horas. Trátase dunha das xoias máis entrañables do Studio Ghibli e que profundiza en cuestións como a amizade, o amor e o respeto pola natureza.
A seguinte parada será o xoves 17, coa proxección de «Un poeta», de Simón Mesa ás 21.00 horas. Nela reflíctese a obsesión de Óscar Restrepo pola poesía, unha obsesión que non lle reportou ningunha vantaxe cando xa envellecido e errático coñece a unha adolescente á que lle axuda a cultivar o seu talento.
O venres a cita será con «Como facerse millonario antes de que morra a avoa, de Pat Boonnitipat, unha historia do sureste asiático sobre a posible herdanza dunha avoa que sufre unha enfermidad terminal.
Sábado, o Auditorio ac ollerá «Tres adeuses», de Isabel Coixet, con dous pases, un en italiano ás 20.00 horas e outro en castelán ás 22.30. «Tres adeuses» narra a separación dun matrimonio cun xiro inesperado para unha das dúas partes.
Por último, a Semana de Cine da Illa despedirase co film «Pioneiras. Só querían xogar», de Marta Díaz, no que se contan as vicisitudes dun grup ode rapazas que só querían xogar ao fútbol na Espña dos anos 70.
A entrada para todas as sesións será totalmente gratuíta para asistir á proposta cinematográfica que este ano decidiu pór enriba da mesa Entrecortiñas, que mantew'rá durante o ano as proxeccións mensuais adicadas a un determinado cine de autor ou dun país.
Festivaliño
Este ano ademais das proxeccións no auditorio, contarán co cine máis pequeno do mundo, da man de Mr. Misto e da súa caixiña dos mistos, o Festivaliño, un espazo mínimo pensado para que os máis cativos disfruten de curtametraxes pensadas para eles. O Domingo 13 pola mañá, en horario de 11:30 a 14:30 instalarase diante do concello da Illa a caravana-cinema, para acoller ao público infantil que desexe disfrutar das proxeccións.
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