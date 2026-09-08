Fiesta infantil para impulsar las ventas en el regreso al colegio

Una fiesta infantil para potenciar el comercio local durante la campaña de regreso al colegio. Esa es la propuesta de Vilanova Centro que cuenta no solo con el respaldo del Concello, sino también del Consorcio de Comercio de O Salnés y de la Xunta. El evento se va a celebrar el próximo día 16 en el Xardín Umbrío a partir de las 17.00 horas.

La presentación de la propuesta se celebró este martes y contó con la presencia del director xeral de Comercio e Consumo de la Xunta, Gabriel Alén, que destacó que la campaña ha sido fruto d ela colaboración y cooperación de las diferentes asociaciones comarcales. Alén sacó pecho de las iniciativas y ayudas de la Xunta a las entidades de comerciantes e insistió en que «hay que darle protagonismo al comercio local, promoviendo un consumo responsable en el comercio a pie de calle que tanto le aporta a las ciudades de Galicia».

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La presidenta de Vilanova Centro, Esther Prado, agradeció de antemano todas las compras que se realicen en un a campaña que «es fundamental para el comercio de proximidad». Tampoco se olvicó de la colaboración que ha encontrado el comercio local tanto en el Concello de Vilanova como en la Dirección Xeral de Comercio. Por último, el regidor, Gonzalo Durán, animó a comprar en Vilanova y alertó de un posible cambio de ubicación en caso de lluvia, la fiesta iría para el Multiusos.